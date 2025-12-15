Marta Ortega subraya el "secreto" de Inditex: la determinación de mejorar cada día y mirar "firme" al futuro

Archivo - La presidenta de Inditex, Marta Ortega - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha subrayado que el "secreto" de la compañía ha sido siempre "sencillo", centrado en la determinación de mejorar cada día y la mirada "firme" hacia el horizonte, al tiempo que ha asegurado que el grupo quiere seguir siendo un referente, no sólo por sus logros, "sino sobre todo por los valores que los sustentan".

"Nuestro secreto ha sido siempre sencillo: la determinación de mejorar cada día y la mirada firme hacia el horizonte. El trabajo riguroso, el compromiso y el respeto son los motores que nos han traído hasta aquí y también las razones de mi enorme gratitud hacia todos vosotros", subraya la presidenta de Inditex en su mensaje navideño a los empleados al que tuvo acceso Europa Press.

"Nunca olvidéis que vosotros sois la magia de Inditex, y que esa magia sigue viva porque hay alma en cada uno de vuestros gestos. Mantengámosla así, por los que han sido, los que somos y los que serán", destaca la presidenta de Inditex, quien añade que "ha sido un largo recorrido, pero cada año vuelve a ser un punto de partida".

"El pasado nos ha dado forma, pero el futuro depende de lo que seamos capaces de construir juntos", afirma en el mensaje tras reconocer el trabajo realizado por su padre Amancio Ortega y de quienes emprendieron con él "aquella aventura" en 1975.

"Desde aquel 1975, cada final de año ha sido un momento para reflexionar sobre lo conseguido y renovar nuestra ilusión por el futuro. El señor Ortega y quienes emprendieron con él aquella aventura tenían mucho que celebrar y aún más por soñar. Entre ellos nació un vínculo que sigue siendo nuestra esencia: la confianza en el trabajo bien hecho y en las personas que lo hacen posible. Estoy segura de que también valoraron la importancia de lo que nos une: la familia, los amigos, los compañeros; el afecto y el respeto que dan sentido a todo lo que hacemos", asegura Ortega en el mensaje navideño.

Por último, la presidenta de Inditex recuerda que a lo largo de este 2025 "tan especial", el del 50 aniversario de Zara, el grupo ha mirado atrás para recordar sus orígenes y todo lo que ha construido "con esfuerzo, dedicación y cariño".

"Nos sentimos profundamente orgullosos del talento y el compromiso de quienes, hace ya medio siglo, imaginaron lo que hoy es Inditex y sentaron las bases de nuestras grandes marcas: Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties", concluye.