La Martinuca más que duplica su facturación en 2025 y prevé internacionalizar sus tortillas a partir de 2027

Tortilla de La Martinuca - LA MARTINUCA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Martinuca, el negocio de tortilla española de 'influencers' como Maria Pombo, Pablo Castellano y Natalia Coll, ha más que duplicado su facturación en 2025, hasta alcanzar los 7,3 millones de euros, mientras que prevé acelerar su expansión en España estos años y exportar en el horizonte 2027-2028 sus tortillas a mercados internacionales.

En concreto, la enseña, fundada por Víctor Naranjo y Álvaro González con el apoyo de los influencers y Adrián González, ex futbolista, sigue acelerando su expansión a nivel nacional, aprovechando el buen momento de la tortilla española. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha cerrado en positivo con doble dígito.

El cofundador y consejero delegado de La Martinuca, Víctor Naranjo, se ha congratulado por los resultados registrados. "Hemos construido un modelo sólido antes de acelerar. La especialización monoproducto nos permite controlar cada variable operativa y generar retornos sostenibles. Nuestro objetivo no es crecer rápido, sino crecer bien", ha indicado.

La Martinuca es creadora de la categoría de 'tortillería de especialidad', un nuevo concepto en el que resalta la creación de espacios dedicados a la maestría del producto, que ha demostrado que la especialización monoproducto, la eficiencia operativa y la claridad estratégica pueden convertir un icono cultural en un negocio de alto rendimiento.

Durante 2025, La Martinuca ha acelerado su presencia en España tras reforzar su presencia en Madrid con la apertura de Alcobendas, Pozuelo y El Corte Inglés de Sanchinarro, ha consolidado su segundo local 'dine-in' en Mandum, y crecido con la apertura en Sevilla, mientras arranca el 2026 con el desembarco de sus tortillas en Valencia. Además, estuvo presente en Beso Beach Ibiza y Formentera, confirmando la adaptabilidad del modelo a entornos de alta rotación.

"Tras afianzar todas las unidades de negocio de Madrid y de Barcelona, abrir en Sevilla e iniciar operaciones en Valencia este mes de marzo, el foco para los próximos 12-24 meses es una expansión nacional estructurada", ha explicado Naranjo en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, la firma avanza que priorizará su crecimiento en "plazas urbanas con alta densidad de consumo" y afinidad por el producto, como Mallorca, A Coruña o Zaragoza, pero también en mercados con una "escena gastronómica consolidada". "Apostamos por nuestro concepto de tortilleria de especialidad, nuestros bares fijos de siempre donde maximizamos el retorno por metro cuadrado, operando las tres líneas de negocio ('dine in', 'delivery' y 'take away'), y asegurando que cada nueva unidad mantenga nuestros márgenes de rentabilidad antes de avanzar con la siguiente", ha añadido.

De esta forma, La Martinuca, tras afianzar su presencia a nivel nacional, ve la internacionalización como un "paso natural" dentro del objetivo de exportar este modelo, pero el consejero delegado ha asegurado que lo harán "desde la rentabilidad estructural, no desde la improvisación".

"Nuestro plan operativo exige consolidar primero la capilaridad en España para garantizar que el modelo sea 100% replicable de forma estandarizada. A partir de finales de 2026 o inicios de 2027, iniciaremos la fase de análisis formal para la expansión internacional. Estamos evaluando mercados con una fuerte cultura de consumo social y demanda creciente de 'specialty food', como Reino Unido, con Londres como 'hub' natural, Italia con Milán, pero también ciudades estratégicas como París, Ámsterdam o Lisboa", ha avanzado sobre los planes de expansión internacional.

Mientras que ven también potencial en Estados Unidos, donde Miami se perfila como la "puerta de entrada al continente americano", mientras que Dubai al asiático. "Manejamos el horizonte 2027-2028 para una primera implantación, siempre condicionada a que la adaptación del modelo al mercado local garantice la misma solidez financiera y eficiencia de capital que ya hemos alcanzado en las unidades actuales en España", ha explicado.

De esta forma, la enseña ha señalado que tras cinco años de desarrollo y optimización ha profesionalizado un producto tradicional mediante estandarización extrema de procesos, control de merma y simplificación de la cadena de suministro.