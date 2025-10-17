Más de 50 jóvenes profesionales de AmChamSpain exploran "cómo construir reputación desde la autenticidad"

Más de 50 'Young Leaders' de AmChamSpain exploran "cómo construir reputación desde la autenticidad" con Omnicom. - AMCHAMSPAIN

De la mano de Omnicom PR Group

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 'Young Leaders' de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) han explorado "cómo construir reputación desde la autenticidad" de la mano del grupo estadounidense de marketing Omnicom PR Group.

Así, según ha indicado la entidad en un comunicado, en el marco de la sexta edición de su programa 'Young Leaders Network', este pasado jueves se celebró en la sede de Sagardoy Abogados en Madrid la sesión 'Reputación y Autenticidad' junto a la ya mencionada compañía norteamericana.

En concreto, durante el evento, la directora de reputación, Maite Ruiz de Viñaspre, la de marketing, Belén Monroy, y la de crisis, Belén Sanzano, compartieron su visión sobre cómo las organizaciones y los líderes pueden construir su reputación desde la autenticidad, fomentando la confianza y la coherencia entre valores, mensajes y acciones.

Durante su intervención, la líder de reputación de la firma destacó que la reputación se ha convertido en una "palanca estratégica de creación de valor a corto y largo plazo y los directivos juegan un papel clave".

"Hoy generar confianza desde la autenticidad es la única respuesta a los múltiples retos que afrontan las marcas, como la sostenibilidad, la desinformación, la tecnología, la polarización social o los conflictos geopolíticos", añadió.

Por último, Ruiz de Viñaspre subrayó que el programa 'Young Leaders' es una "magnífica iniciativa en la que les encanta colaborar, ya que es imprescindible que los futuros directivos de las organizaciones entiendan qué es la reputación y cómo se gestiona".