La matriz de Foxconn logra ventas récord hasta julio por la demanda relacionada con la IA

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, alcanzó unos ingresos récord de 5,59 billones de dólares taiwaneses (149.690 millones de euros) en los siete primeros meses de 2026, lo que supone un aumento interanual del 37,9%, gracias al impulso derivado de la demanda relacionada con la IA.

El crecimiento de las ventas de la compañía taiwanesa responsable del ensamblaje de gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo, así como de servidores para Nvidia, incluye una cifra de negocio récord en el mes de julio, cuando facturó 946.512 millones de dólares taiwaneses (25.345 millones de euros), un 15,2% más que el mes anterior y un 54,2% más que un año antes.

De cara al conjunto del tercer trimestre, la compañía confía en que los envíos de racks para IA mantendrán la tendencia de crecimiento y sus ganarán impulso gradualmente a medida que los productos para tecnologías de la información alcanzan la temporada alta.

De este modo, el fabricante tecnológico espera registrar crecimiento tanto trimestral como interanual en sus operaciones, aunque ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto de la volátil situación política y económica global.