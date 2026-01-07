Meliá refuerza su presencia en la Costa del Sol con la incorporación del complejo Holiday World Resort - HWR

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado la próxima incorporación del complejo Holiday World Resort a su portfolio. Ubicado en Benalmádena, uno de los destinos más populares de la Costa del Sol, los tres hoteles y el conjunto de apartamentos que conforman Holiday World Resort pasarán, el próximo mes de marzo, a formar parte de la oferta hotelera de Meliá en Málaga.

Propiedad de Grupo Peñarroya, Holiday World Resort está integrado por tres hoteles de cuatro estrellas superior -Holiday World Polynesia, Holiday World Riwo y Holiday World Village- además de los apartamentos premium Casamaïa, sumando un total de 864 habitaciones.

Con esta nueva incorporación, Meliá Hotels International eleva a 22 los hoteles operativos o en proceso de apertura en la provincia de Málaga.

Con más de 20 años de trayectoria, Holiday World realiza una propuesta vacacional con una oferta integral que combina ocio, gastronomía, deporte y bienestar.

Entre sus principales instalaciones destaca un Beach Club de más de 29.000 metros cuadrados, con nueve piscinas, once jacuzzis, incluyendo también una piscina de olas, toboganes y zonas acuáticas tematizadas, perfectas para disfrutar en familia y que se completa con una variada oferta de restauración.

El complejo dispone asimismo de completas instalaciones deportivas, con un centro de más de 3.600 metros cuadrados que incluye pista de tenis, pádel y baloncesto, campo de fútbol 7 y zonas de entrenamiento funcional.

Además, para la nueva temporada 2026, incorpora a su oferta, 4 pistas de Pickleball convirtiéndose en el primer club deportivo de esta disciplina en un complejo hotelero vacacional en España.

La incorporación efectiva del complejo está prevista para el próximo mes de marzo, cuando pasará a formar parte del porfolio de Meliá Hotels International y comenzará a operar como Affiliated by Meliá Holiday World.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer ha señalado que la Costa del Sol ha sido siempre un destino estratégico para la hotelera mallorquina. "La incorporación de Holiday World Resort refuerza nuestro compromiso con la calidad turística y la expansión en los principales enclaves turísticos de España. Estamos orgullosos de sumar uno de los complejos más completos de Málaga a nuestra oferta", indicó el directivo.

Por parte de Holiday World, la presidenta del grupo, Pepa Peñarroya, ha destacado que este acuerdo marca un hito para Holiday World, abriendo una nueva etapa de crecimiento y consolidación para su proyecto hotelero.

"Nos permitirá fortalecer nuestra propuesta vacacional, mejorar la experiencia de nuestros huéspedes a través de renovaciones estratégicas y acceder a nuevos mercados, apoyándonos en un aliado con una sólida trayectoria y profundo conocimiento del sector", aseguró.