Metrovacesa reduce ingresos un 4,3% hasta septiembre y duplica el dividendo de diciembre, con 170 millones

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa ingresó 267 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, cifra un 4,3% inferior a la de igual periodo de 2024, ya que espera una mayor concentración de entregas de viviendas y de ventas de suelo en el último trimestre de 2025, según ha informado este lunes la promotora inmobiliaria, que ha más que duplicado el dividendo de diciembre, hasta los 170 millones de euros.

Entre enero y septiembre de 2025, la empresa entregó 812 viviendas, con un margen bruto del 22,5%, y unas ventas de suelo de 17 millones de euros.

En concreto, Metrovacesa ha avanzado que las previsiones internas apuntan a una concentración de ingresos en el cuarto trimestre, tanto en entregas de vivienda como en ventas de suelo, y estiman terminar el ejercicio con crecimiento en facturación y en resultado bruto de explotación (Ebitda) respecto al año anterior.

En términos de flujo de caja operativo --'cash flow'--, la promotora ha destacado que espera superar "ampliamente" su previsión inicial de 150 millones de euros, comunicada al comienzo del año.

Este incremento se apoya, principalmente, en una mejora de la estimación del Ebitda para el cierre de 2025, una mayor monetización del suelo en cartera y una optimización del capital circulante.

SUBE EL DIVIDENDO TOTAL DE 2025 UN 128,4%

Teniendo en cuenta la mejora de las previsiones de generación de caja, el consejo de administración de Metrovacesa ha propuesto el pago de un nuevo dividendo de 1,12 euros por acción (169,8 millones de euros) en diciembre de 2025, y sujeto a votación en la próxima junta general extraordinaria de accionistas, convocada para el 25 de noviembre.

Sumado a los 0,46 euros ya abonados en el mes de mayo, el dividendo total alcanzará los 239,8 millones de euros en el año 2025, más del doble (+128,4%) que los 105 millones de euros repartidos en 2024, "confirmando a Metrovacesa como una de las empresas con mayor rentabilidad por dividendo de la Bolsa española (15% a los precios actuales), al tiempo que mantiene una prudente estructura financiera", ha celebrado la promotora inmobiliaria.

UNA ACTIVIDAD COMERCIAL "SÓLIDA Y DIVERSIFICADA"

Las preventas netas alcanzaron los 458 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con 1.201 viviendas, a un precio medio de 381.000 euros por unidad, cifra un 13% superior al del mismo periodo del año anterior

El 'backlog' o cartera de ventas comprometidas ascendió a 1.370 millones de euros y 3.654 viviendas, lo que representa un crecimiento del 18% con respecto a diciembre de 2024.

Actualmente, Metrovacesa tiene 4.224 viviendas en construcción y 5.876 en comercialización, de las cuales el 62% ya están vendidas, e implica una alta cobertura de entregas para los próximos ejercicios (85% en 2026, y 48% en 2027).

GESTIÓN ACTIVA DEL SUELO Y SOLIDEZ FINANCIERA

Durante los nueve primeros meses del año, la compañía invirtió 54 millones de euros en varias adquisiciones de suelo que suman 530 viviendas futuras, incluyendo operaciones recientes en Valdecarros (Madrid) y Sabadell (Barcelona).

Por otro lado, las ventas de suelo aportaron 17 millones de euros a la cuenta de resultados hasta septiembre y cuentan con una cartera de ventas de suelo de 141 millones de euros en contratos privados vinculantes que se formalizarán en escritura mayoritariamente entre 2025 y 2026.

Metrovacesa ha destacado que mantiene una posición financiera "muy sólida", con 380 millones de euros de deuda neta, una ratio 'loan to value' (LTV) del 14,8% y una tesorería de 115 millones de euros al final del mes de septiembre, lo que permite afrontar con flexibilidad nuevas oportunidades de inversión y maximizar el retorno para el accionista.

"El contexto del mercado español sigue siendo favorable, con una demanda estructural sólida y niveles de transacción que superan las 700.000 operaciones anuales, el máximo desde 2008, impulsados por el buen tono económico, la escasez de oferta de vivienda nueva y la estabilidad en el crédito hipotecario", ha aplaudido la promotora inmobiliaria.

Por último, Metrovacesa ha indicado que continúa centrada en una estrategia de creación de valor sostenible, priorizando la rentabilidad y la calidad del producto, con un modelo de negocio que combina prudencia financiera, innovación y compromiso con el entorno.