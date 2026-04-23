La mexicana Cemex gana 194,7 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, un 67% menos

Archivo - Oficinas de Cemex en Madrid. - CEMEX - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cementera mexicana Cemex se anotó un beneficio neto atribuido de 227,7 millones de dólares (194,7 millones de euros) durante el primer trimestre de 2026, equivalente a un retroceso del 67% derivado de una venta de operaciones en República Dominicana realizada doce meses antes.

Las ventas ascendieron un 11,2%, hasta los 4.019 millones de dólares (3.437 millones de euros). Del total, en México se ingresaron 1.255 millones de dólares (1.073 millones de euros), un 27,9% más, seguido de Estados Unidos, con 1.196 millones de dólares (1.023 millones de euros), un 27,9% más.

Después, en Europa se generaron 813,6 millones de dólares (695,8 millones de euros) y en Oriente Medio y África 348,6 millones de dólares (298,1 millones de euros), un 4,1% y un 21,2% más, respectivamente.

En el resto del continente americano se obtuvieron 295,6 millones de dólares (252,8 millones de euros), un 5,3% más, y por conceptos varios y operaciones intraempresariales otros 109,9 millones de dólares (94 millones de euros) netos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) operativo se elevó durante el trimestre en un 33,5%, hasta los 794,3 millones de dólares (679,3 millones de euros).

De su lado, Cemex incurrió en un sumatorio de gastos de producción, operativos y de tipo no especificado de 3.609 millones de dólares (3.087 millones de euros), lo que se tradujo en un aumento interanual del 7,2%.

La cementera informó de que cerró el trimestre con una deuda neta de 5.549 millones de dólares (4.746 millones de euros), 592 millones de dólares (506,3 millones de euros) más que en diciembre.

Del total, las adquisiciones y desinversiones incrementaron el pasivo en 199 millones de dólares (170,2 millones de euros), mientras que las recompras de acciones y dividendos supusieron 100 y 32 millones de dólares (85,5 y 27,4 millones de euros), respectivamente.

En cuanto a previsiones para 2026, la compañía anticipa que el Ebitda avance entre un 7% y un 9% y que se ejecuten inversiones de crecimiento por unos 300 millones de dólares (256,6 millones de euros) y en activos intangibles por unos 210 millones de dólares (179,6 millones de euros).