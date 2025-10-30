Millenium Hospitality Real Estate cambia su nombre a Hotei Properties

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Millenium Hospitality Real Estate (MHRE), socimi especializada en el sector de hoteles de lujo en España y Portugal ha formalizado su cambio de denominación social a Hotei Properties Group Socimi, un movimiento que, según la compañía, simboliza una "nueva era de consolidación y expansión" con la clara ambición de liderar el mercado europeo de activos de lujo y ultralujo.

El cambio de nombre se hizo efectivo tras su aprobación en la Junta General de Accionistas el pasado 30 de junio y la posterior inscripción en el Registro Mercantil. A partir de ahora, Hotei Properties cotizará en el BME Growth bajo el nuevo ticker bursátil YHTI, sustituyendo al anterior.

El nuevo nombre, Hotei, que procede de la icónica figura del buda chino Budai, evoca la felicidad consciente, la conexión humana, la abundancia y la prosperidad. Este concepto se alinea con la estrategia de la compañía de posicionarse en el gran lujo, entendiéndolo como la creación de experiencias y vínculos emocionales con los huéspedes.

Hotei Properties reafirma su fortaleza con un pipeline de inversión de más de 550 millones de euros destinado a robustecer su posición en el mercado.

Actualmente, la socimi tiene siete de sus nueve activos ya en operación. Las únicas aperturas pendientes son los hoteles Nobu y Nòmade, ambos situados en Madrid, y cuya puesta en operación se estima para finales del primer semestre de 2026.

La socimi ha demostrado un sólido rendimiento financiero, destacando los resultados récord comunicados el pasado 8 de octubre, donde anunció un beneficio neto de 29,4 millones de euros en el primer semestre de 2025, multiplicando por 14 las ganancias del mismo periodo del año anterior.

Además, la compañía ha retribuido a sus accionistas con un importe de 1,57 euros/acción en lo que va de año, que se traduce en aproximadamente 181 millones de euros.