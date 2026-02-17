El ministro de Turismo asistirá el próximo lunes a la inauguración del Parador de Ibiza

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, - Marta Fernández - Europa Press

IBIZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asistirá el próximo lunes, 23 de febrero, a las 11.00 horas a la inauguración del Parador de Ibiza, según ha informado Paradores.

El Parador de Ibiza organizará además dos jornadas de puertas abiertas los días 7 y 8 de marzo para que los ibicencos puedan conocer el nuevo establecimiento antes de la llegada de los primeros clientes, prevista para el 10 de marzo.

La iniciativa se llevará a cabo de 10.00 a 14.00 horas e incluirá visitas guiadas en grupos atendiendo al orden de llegada a las puertas del Parador, sin necesidad de inscripción previa.

En dichas visitas se mostrará el resultado de la rehabilitación integral del histórico conjunto del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila, un espacio reconvertido en Parador tras permanecer cerrado al público desde la década de los 80.

De esta forma, los residentes de la Isla serán los primeros en descubrir el resultado del proceso de recuperación patrimonial que ha supuesto una inversión de alrededor de 47 millones de euros.