Minor Hotels lanza Colbert Collection, una nueva marca que ofrece conexión con la cultura local

Colbert Collection. - MINOR HOTELS

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Minor Hotels ha lanzado de Colbert Collection, una nueva 'soft brand' de su segmento 'premium' que englobará hoteles independientes que ofrecerán una conexión más profunda con la cultura local y la experiencia auténtica.

Colbert Collection se inspira en la atmósfera de los cafés de los bulevares parisinos y del bistró Colbert original de Londres, perteneciente a The Wolseley Hospitality Group, que opera una colección de conceptos gastronómicos europeos y es propiedad de Minor International (MINT), la compañía matriz de Minor Hotels.

Según explica la compañía, los hoteles de la colección conservarán su individualidad pero estarán conectados por el "espíritu de cada lugar".

En concreto, la marca se ha diseñado sobre tres pilares esenciales: el arte de reunirse, el arte del lugar y el arte del gusto.

Colbert Collection se incorpora al actual portfolio de marcas de Minor Hotels (The Wolseley Hotels, Anantara, Minor Reserve Collection, Elewana Collection, Tivoli, NH Collection, nhow, Avani, NH, iStay Hotels by NH y Oaks).

Además, esta nueva marca se alinea con la estrategia de crecimiento global de Minor Hotels y refuerza su enfoque 'asset-right', es decir, un modelo flexible que combina propiedad, arrendamiento, gestión y franquicia en función de las necesidades de cada mercado y de cada proyecto.

Aunque Minor Hotels mantiene su apuesta por los modelos de propiedad y arrendamiento dentro de su posicionamiento 'asset-heavy', el grupo está priorizando un crecimiento 'asset-light'. Su futura expansión se impulsará principalmente a través de contratos de gestión y franquicia.

En este contexto, Colbert Collection representa una propuesta para propietarios de hoteles independientes "que valoran su individualidad, al tiempo que buscan mejorar su rendimiento comercial e integrarse en un sistema con sólidas ventajas competitivas".

Colbert Collection debutará en Italia con su primera apertura en la primavera de 2026 y continuará su expansión en destinos de Reino Unido, España, Austria y Emiratos Árabes Unidos.