Sumar llevará una ley al Congreso contra la "barra libre" de las comunidades para la apertura de comercios en domingo

Archivo - El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha avanzado que presentará una proposición de ley en el Congreso para reformar la ley de horarios comerciales y restringir el margen que tienen las comunidades autónomas y que no tengan "barra libre" para permitir abrir a los negocios todos los domingos.

En una entrevista concedida Europa Press, Ibáñez ha explicado que en la actualidad la gente trabaja más domingos que hace diez o veinte años, una situación que considera que "no es progresista" y por ello entiende que hay que buscar un remedio.

La propuesta que el diputado de Compromís elevará al Congreso será una reforma legal que presentará después de Semana Santa para limitar la capacidad que tienes las comunidades autónomas en lo que a horarios comerciales se refiere.

LA "PLENA LIBERTAD" DE MADRID

Y es que, en comunidades como Madrid existen leyes como la de Dinamización de la Actividad Comercial, aprobada por Esperanza Aguirre en el 2012, que permiten a los comerciantes determinar, "con plena libertad y sin limitación legal alguna en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, los domingos y festivos en los que desarrollará su actividad comercial".

El diputado censura este tipo de legislación y que haya "barra libre" para abrir cualquier domingo. Aunque Ibáñez admite que poner límites a esa libertad de horario puede resultar polémico porque mucha gente tiene una vida muy complicada y el único momento de la semana que tiene para poder comprar es el domingo, ha invitado a reflexionar sobre el asunto.

"Comprarse un pantalón el domingo revienta a muchas mujeres, porque mayoritariamente son trabajadores feminizados, e impide que muchas familias tengan conciliación, impide que mucha gente pueda tener vida social y creo que tenemos que tener esta reflexión", ha apuntado.

A renglón seguido, ha censurado que en las zonas de gran afluencia turística la legislación ha permitido que haya ciudades donde abren todos los domingos del año, algo que considera que "no es normal" ni "progresista".

Por ello, planteará una propuesta que acabe con este régimen y ha lanzado un mensaje a los partidos de derecha para apoyarla: "Espero que la derecha cristiana de este país entienda que el domingo para ellos es para ir a misa, no para ir a comprar".

En otro orden de cosas, Alberto Ibáñez se ha pronunciado sobre la batalla en el seno del Gobierno por la modificación del registro horario, pues Sumar quiere ir adelante con esta reforma pese a que no cuentan con el visto bueno del Consejo de Estado y a la que el ministro de Economía y recién nombrado vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, pone reticencias.

EVITAR MANIPULACIONES DEL REGISTRO HORARIO

En concreto, la reforma para cambiar el registro horario para evitar que se manipulen las horas de trabajo y para que la Inspección de Trabajo pueda hacer comprobaciones en remoto de las mismas está siendo liderada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

El Consejo de Estado, un órgano consultivo del Gobierno, emitió un informe desfavorable a la reforma al considerar la falta de adecuación por sectores del nuevo registro horario y la carga extra que va a suponer para las pymes. También censuró que la reforma se emprenda vía real decreto y no mediante una norma con rango de ley.

Por otro lado, Sumar viene criticando que el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha estado mandando informes al Consejo de Estado "como un loco" para conseguir dicha valoración desfavorable. No obstante, las resoluciones del Consejo de Estado no son vinculantes y Trabajo ha decidido seguir adelante con la reforma.

En este contexto, Ibáñez ha censurado que ni Cuerpo, ni el Consejo de Estado, ni el PSOE están siendo "leales", puesto que esa medida tiene como objeto atajar el problema que tiene España con las horas extras, algo que se acordó solucionar en el marco del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

El diputado ha aseverado que ese problema es latente y ha advertido al PSOE sobre el riesgo de situarse en el marco de la derecha y la patronal, que según narra es que la gente "es vaga y se escaque a ir a trabajar", cuando la realidad a su juicio es bien distinta.

"La realidad es que en este país la gente va enferma a trabajar porque tiene miedo de perder el empleo (...) y la realidad es que en este país se hacen más horas extras sin remunerar que nunca", ha remachado Ibáñez.