Qué es el efecto pintalabios, el indicador de consumo que se dispara en crisis económicas y anticipa repuntes este año

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

En un contexto de incertidumbre económica por la nueva presión inflacionaria tras la guerra en Irán, y crecientes tensiones geopolíticas con el petróleo rondando los 100 dólares por barril, existe una teoría que trata de demostrar cómo algunos productos incrementan sus ventas durante las crisis y la recesión, aunque, curiosamente, no sean artículos de primera necesidad.

El llamado 'efecto pintalabios' describe una tendencia en la que los consumidores recortan sus compras en grandes lujos, pero aumentan el gasto en pequeños caprichos asequibles para aliviar la incertidumbre económica, como pintalabios, perfumes y cosmética selectiva.

De este modo, la teoría explica que en lugar de adquirir artículos de lujo de alto coste, como un bolso de más de 1.000 euros, los consumidores tienden a aumentar la compra de productos de semilujo, como un pintalabios de más de 30 euros, de forma que el consumidor puede premiarse con bienes de menor cuantía.

La confianza económica de la eurozona volvió a deteriorarse en marzo por segundo mes consecutivo. Según el indicador de sentimiento económico (ESI) de la Comisión Europea, el índice retrocedió hasta los 96,6 puntos -su nivel más bajo desde septiembre del año pasado-, frente a los 98,2 registrados en febrero. En este contexto, la teoría del efecto pintalabios vuelve a presentarse como un objeto de estudio para explicar determinados patrones de consumo.

LAS GRANDES COTIZADAS EN BELLEZA AUMENTAN SUS INGRESOS

UN 3,8% Según el último informe de Bank of America (BofA), los ingresos de 26 grandes compañías cotizadas del sector de la belleza crecieron un 3,8% interanual en el cuarto trimestre de 2025, acelerando en 50 puntos básicos respecto al trimestre anterior.

El informe prevé una tendencia similar para el primer trimestre de 2026, ya que la demanda de productos de belleza se está acelerando ligeramente a pesar de la perturbación en Oriente Medio. Asimismo, BofA cree que el 'efecto pintalabios' impulsará la demanda global de productos de belleza.

En cuanto al impacto geográfico, en Estados Unidos los datos de las tarjetas bancarias 'BAC Card' para las tiendas de belleza muestran un aumento del 7% en el primer trimestre de 2026 hasta mediados de marzo, en línea con los incrementos del cuarto trimestre de 2025.

Asimismo, los datos de Nielsen apuntan a una aceleración en todas las categorías de productos de belleza de gran consumo en el primer trimestre de este año, lideradas por las fragancias, con un crecimiento anual del 51%, productos para las manos y cuerpo (12%), cuidado para el cabello y la piel (8%), y maquillaje (7%), con la excepción de los artículos solares (-10%).

En cuanto a Europa, el informe explica que el mercado europeo de la belleza tuvo un comportamiento ligeramente mejor de lo esperado en el cuarto trimestre, registrando una ligera aceleración con respecto a los mínimos del tercer trimestre.

En el primer trimestre de 2026, diez de los trece indicadores que Nielsen sigue en el mercado europeo de belleza muestran una ligera desaceleración frente al cuarto trimestre, aunque gran parte de las categorías siguen creciendo como los productos de protección solar (5,6%), cuidado para el cabello (3,4%), cuidado de la piel (3,8%) y ventas en farmacia (3,1%).

YATSEN Y PUIG, ENTRE LAS EMPRESAS CON MAYORES INCREMENTOS

Hasta la fecha, veinte empresas del sector de la belleza que cotizan en bolsa han publicado sus ingresos del último trimestre de 2025, según BofA. Más de la mitad de estas empresas registraron una aceleración intertrimestral con respecto al tercer trimestre de 2025.

El mayor crecimiento de ingresos acumulados hasta el cuarto trimestre de 2025 lo registró el grupo chino Yatsen, con un aumento del 20,1%, seguido de la empresa india Honasa (16,1%), la suiza Galderma (12,6%) y la española Puig (9,8%), según el informe.

En el caso de Puig, las 'Fragancias y Moda' significaron el 72% de la facturación de la empresa en 2025, con 3.646 millones de euros, un 6,4% más. El 'Maquillaje' alcanzó el 17% de las ventas netas de la empresa, con 845 millones, un 13,7% más, por el desempeño de Charlotte Tilbury. En esta línea, el 'Cuidado de la piel' facturó 551 millones, el 11% de las ventas y un 8,9% más que en 2024.

RECORTES EN EL SECTOR DEL LUJO

Según el informe de BofA, el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el sector de la belleza es manejable hasta el momento, aunque también supone una amenaza potencial, tanto por la exposición directa de los ingresos a la región como por la ralentización de los flujos turísticos mundiales, quedando principalmente afectados los segmentos de belleza de lujo y de prestigio.

Los datos de tarjetas de BofA apuntan además a que el sector del lujo se mantiene en números verdes en el primer trimestre de 2026, con crecimientos de doble dígito en el gasto en artículos de lujo y en tiendas de joyería en Estados Unidos.

No obstante, al cierre de 2025, las grandes marcas del lujo registraron una fuerte caída de sus beneficios. Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) se anotó un beneficio neto atribuido de 10.878 millones de euros en 2025, lo que equivale a un descenso interanual del 13,3%, según ha informado este martes la empresa.

Los ingresos retrocedieron un 4,6%, hasta los 80.807 millones de euros. Por segmentos de negocio, la división de moda y marroquinería aportó 37.770 millones de euros, un 8% menos, y la de comercio minorista 18.348 millones de euros, un 0,5% más. Además, la facturación de joyas y relojes se redujo en un 0,9%, hasta los 10.486 millones de euros.

Bajo el mismo panorama, el grupo Kering, dueño de firmas como Gucci o Balenciaga, obtuvo un beneficio neto atribuido de 72 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa una caída del 93,6% respecto del resultado anotado por la multinacional un año antes.

La cifra de negocio fue de 14.675 millones de euros, un 13% menos, al tiempo que los ingresos operativos se quedaron en los 1.047 millones de euros, un 52,4% menos.

No obstante, firmas como Hermès apuntaron beneficios de 4.855 millones de euros, lo que supone un avance del 5,5%, frente a un escenario del lujo debilitado. Además, según ha explicado el semanario británico, The Economist, las empresas de lujo europeas ya no venden a los europeos, sino que ahora atienden con mayor frecuencia a "promotores inmobiliarios de Florida, jeques árabes o magnates chinos".