Moeve acelera su estrategia de transformación 'verde' con la venta del 100% de sus activos de 'upstream'

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moeve ha acordado la venta a la indonesia Pertamina de sus participaciones en activos de exploración y producción de la cuenca de Berkine, en Argelia, con lo que el grupo culmina la desinversión de todos sus activos de 'upstream' y acelera su estrategia de transformación 'verde'.

En concreto, a través de sus filiales íntegramente participadas Cepsa Algérie y Cepsa (Rhourde El Rouni), la energética ha pactado con PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) el traspaso de la totalidad de sus participaciones en los yacimientos terrestres de hidrocarburos no operados, situados en la cuenca de Berkine del país norteafricano, de Rhourde el Khrouf, Bir el Msana y Ourhoud.

La formalización de la transmisión de cada uno de los activos está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluidas las autorizaciones de las autoridades argelinas competentes, entre ellas, informó la compañía en un comunicado.

PAEP es una filial de Pertamina Internasional EP (PIEP) que gestiona las operaciones e inversiones de exploración y producción de petróleo y gas de Pertamina en Argelia desde 2014. Esta empresa mantiene un compromiso con la creación de valor a largo plazo, especialmente en el sector energético argelino, mediante inversiones estratégicas junto con Sonatrach.

EXPLORAR OPORTUNIDADES EN ARGELIA EN RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE.

Por su parte, Moeve indicó que mantiene su compromiso de explorar oportunidades en Argelia mediante el desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde y sus derivados, otras oportunidades vinculadas a la transición energética, así como posibilidades más amplias de cooperación industrial, petroquímica, química y comercial.

Estos esfuerzos se apoyan en su larga colaboración con la estatal argelina Sonatrach y "en la ambición compartida de contribuir a los objetivos estratégicos, industriales y de descarbonización de ambas compañías", añadió.

UN PROCESO DE DESINVERSIÓN INICIADO EN 2023.

Con esta desinversión en Argelia, la antigua Cepsa culmina la venta del último activo en su cartera de Exploración y Producción, convirtiéndose así en la primera compañía de 'oil & gas' en Europa en desprenderse por completo de sus activos de 'upstream'.

La operación se produce tras la venta de activos de exploración en Surinam en 2025 y de activos de producción en Colombia y Perú en 2024 y en Abu Dabi en 2023, y acelera el giro 'verde' que lanzó el grupo dirigido por Maarten Wetselaar con su estrategia 'Positive Motion' para liderar la transición energética y la movilidad sostenible en España y Portugal de cara a 2030.

Además, reafirma esta estrategia, apenas algo más de una semana después de que se rompiera las negociaciones para la fusión con la lusa Galp, para transformar su portfolio de productos, llegando al final de esta década a un equilibro entre la energía que los clientes necesitan hoy y las nuevas soluciones basadas en energías sostenibles basadas en moléculas verdes (hidrógeno verde y biocombustibles 2G, fundamentalmente), que se espera representen un tercio del mix energético en 2050.

Para ello, el grupo participado por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la firma estadounidense The Carlyle está trasformando sus parques energéticos garantizando el suministro de los combustibles tradicionales, con instalaciones de refino de primer nivel, a la vez que invierte en nuevas platas de combustibles sostenibles.

Así, Moeve está impulsando una inversión acumulada de 2.400 millones euros en proyectos industriales para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles 2G, convirtiendo a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.