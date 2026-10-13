Moeve y ENSO se alían para acelerar la descarbonización industrial mediante biomasa y gases renovables - MOEVE

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moeve y Enso, grupo especializado en el desarrollo de soluciones energéticas renovables a partir de biomasa, han alcanzado un acuerdo de colaboración para acelerar la descarbonización industrial mediante alternativas que permitan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles, informaron ambas compañías.

En concreto, a través de esta alianza, ofreceran soluciones integrales para procesos industriales intensivos en energía en sectores como el químico, el papelero o el agroalimentario, caracterizados por una elevada demanda de energía térmica y vapor.

Así, la iniciativa busca transformar las instalaciones basadas en carbón o gas natural hacia modelos energéticos más limpios, sostenibles y competitivos.

Además de la reconversión mediante biomasa avanzada, el acuerdo impulsará el desarrollo de gases renovables, abarcando desde la transformación de plantas de biogás a biometano hasta la producción de e-fuels (RFNBO) mediante la captura y valorización de CO2 biogénico.

Igualmente, la alianza combina la experiencia de Enso en el desarrollo, financiación, construcción y operación de proyectos de bioenergía con las capacidades de Moeve en el suministro energético y el desarrollo y comercialización de moléculas verdes.

De esta manera, Moeve podrá actuar como 'offtaker' (comprador principal) de las nuevas moléculas verdes producidas, complementando la capacidad de ENSO en generación renovable y captura de carbono.

Por su parte, Enso cuenta ya con experiencia en esta integración tecnológica en su planta bioeléctrica de Garray (Soria), que fue la primera planta bioeléctrica en España que integró un sistema de captura y valoración de CO2 alimentario de origen 100% renovable.

ACOMPAÑAR A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN LA TRANSFORMACIÓN.

Asimismo, el objetivo de ambas compañías es acompañar a las empresas industriales en la transformación de sus sistemas energéticos mediante proyectos destinados a generar ahorro, reducir emisiones y aumentar la seguridad energética, facilitando al mismo tiempo las inversiones necesarias para hacerlos realidad.

El responsable de desarrollo comercial de Moeve decarbonize, Carlos Aguilera, consideró que este acuerdo permite al grupo "seguir avanzando en el impulso de las moléculas verdes como solución real para la descarbonización de sectores intensivos en energía".

"A través de nuestra propuesta 'Moeve decarbonize', y apoyándonos en la sólida trayectoria de ENSO, ofreceremos un abanico más amplio de soluciones energéticas a nuestros clientes industriales, combinando calor, electricidad y gases renovables en aquellos procesos donde la electrificación no siempre es viable", dijo.

Por su parte, el consejero delegado de Enso, Elías Hernández, destacó que la capacidad para invertir, construir y operar grandes infraestructuras de bioenergía de la compañía, unida a las capacidades y alcance de Moeve, "permitirá convertir oportunidades de descarbonización en proyectos reales que generen ahorro y valor a largo plazo para los clientes".