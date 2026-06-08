Moeve y Fundae refuerzan su oferta gratuita de formación en moléculas verdes y transición energética - MOEVE

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moeve y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) han renovado su compromiso con 15 nuevos contenidos en la plataforma Digitalízate, enfocados a la adquisición de conocimientos relacionados con la producción de hidrógeno verde y de combustibles sintéticos, informaron ambas entidades.

En concreto, estas nuevas formaciones son de acceso totalmente libre y gratuito, para todos los públicos, y están dirigidos a conocer la cadena de valor completa del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos.

De esta manera, son ya 27 cursos los que la energética pone a disposición para contribuir al conocimiento y la formación en nuevas energías. Estos nuevos cursos se configuran en un formato multimedia, de corta duración, con contenidos que buscan adaptarse al aprendizaje de todos los potenciales alumnos, que podrían revisitar las veces que deseen tanto en castellano como en inglés.

La vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Cultura de Moeve, Bettina Karsch, consideró que la colaboración público-privada "es una combinación ganadora, porque nos hace más fuertes".

"Junto a Fundae, hemos logrado que un buen número de alumnos acceda a contenidos relacionados con profesiones de alta demanda de una forma fácil y flexible. El resultado nos ha animado a ampliar y profundizar la apuesta por estos conocimientos de futuro, que aportarán valor a cientos de carreras profesionales", dijo.

Por su parte, el director gerente de Fundae, Antonio de Luis Acevedo, valoró que iniciativas como ésta permiten seguir "apostando y trabajando para que nadie se quede atrás en la transición energética".