Archivo - Exterior de una gasolinera de Moeve, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). Moeve y Galp han firmado un acuerdo no vinculante para negociar la integración de sus negocios de ‘downstream’ (refino, distribución y venta en estaciones de servicio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moeve sondea la venta de sus estaciones de servicio, cuya red suma más de 1.700 puntos de venta repartidos principalmente entre España y Portugal, según confirmaron a Europa Press en fuentes financieras.

Según adelanta este lunes el diario 'Expansión', la energética participada por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la firma estadounidense The Carlyle contaría con el asesoramiento del banco de inversión Rothschild para explorar la operación.

La antigua Cepsa es el segundo principal operador de estaciones de servicio en el país, por detrás de Repsol, que supera los 3.200 puntos, y ampliamente por delante de BP y Galp. No obstante, el negocio de estaciones de servicio representa menos de un quinto del Ebitda del grupo.

En 2022 la compañía también valoró con la banca de inversión la venta o revisión estratégica de su negocio químico, aunque finalmente paralizó una operación que valoraba entonces los activos en unos 3.000 millones de euros.

Ahora, Moeve explora la venta de su negocio de gasolineras después de que, el pasado 26 de octubre, la compañía y la portuguesa Galp pusieran fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream').

REAFIRMACIÓN DE SU ESTRATEGIA.

A pesar de la ruptura de las negociaciones con Galp, después de más de diez meses de conversaciones, Moeve ha dado pasos en estas últimas semanas para reafirma su estrategia.

Así, a principios de noviembre acordó la venta a la indonesia Pertamina de sus participaciones en activos de exploración y producción de la cuenca de Berkine, en Argelia, con lo que el grupo culminará la desinversión de todos sus activos de 'upstream' y acelerará su estrategia de transformación 'verde'.

Con esta desinversión en Argelia, la antigua Cepsa venderá el último activo en su cartera de Exploración y Producción, convirtiéndose así en la primera compañía de 'oil & gas' en Europa en desprenderse por completo de sus activos de 'upstream'.

Esta operación se produce tras la venta de activos de exploración en Surinam en 2025 y de activos de producción en Colombia y Perú en 2024 y en Abu Dabi en 2023, y acelera el giro 'verde' que lanzó el grupo dirigido por Maarten Wetselaar con su estrategia 'Positive Motion' para liderar la transición energética y la movilidad sostenible en España y Portugal de cara a 2030.

MOLÉCULAS VERDES.

La estrategia de Moeve pasa por transformar su portfolio de productos, llegando al final de esta década a un equilibro entre la energía que los clientes necesitan hoy y las nuevas soluciones basadas en energías sostenibles basadas en moléculas verdes (hidrógeno verde y biocombustibles 2G, fundamentalmente), que se espera representen un tercio del mix energético en 2050.

En esta línea, Moeve está impulsando una inversión acumulada de 2.400 millones euros en proyectos industriales para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles 2G, convirtiendo a Palos de la Frontera (Huelva) en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.

El pasado 28 de octubre, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, apostó, tras confirmarse la ruptura de las conversaciones con Galp, por mantener la estrategia de la compañía a 2030, basándose en el crecimiento orgánico que ofrece, aunque sin cerrar la puerta a cualquier "oportunidad" que pueda aparecer para ganar "más escala".

En su participación en el Congreso de Directivos de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Wetselaar puso en valor así las oportunidades de crecimiento y transformación que ofrece la estrategia 'Positive Motion', con la que el grupo movilizará entre 2022 y 2030 unos 8.000 millones de euros para su transformación, ya que permite "tener el control de la estrategia que se quiere ejecutar" y es "100% orgánico".

"Tenemos los planes, los proyectos, las instalaciones y la gente para gastar 8.000 millones en crear ese campeón de moléculas verdes en Europa. Y eso seguimos teniendo y estamos ejecutando", dijo.