De los Mozos afirma que Indra sigue trabajando en la posible fusión con Escribano

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha afirmado que Indra sigue trabajando en la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"Estamos en ese proceso. Seguimos trabajando en esta operación", ha zanjado este miércoles De los Mozos en la rueda de prensa de la presentación de los resultados de la compañía española, en la que ha eludido dar más detalles al respecto.

Así se ha pronunciado después de que Indra publicara el pasado viernes, por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el protocolo para regular la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la "adecuada gestión de los conflictos de interés" y garantizar que el proceso se desarrolla "de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo".

En dicho protocolo se recoge que el consejo de administración de Indra podrá aprobar la operación con Escribano sin el respaldo de la comisión de supervisión.

Dicho documento fue aprobado por el consejo de administración de la firma el pasado 30 de julio y en este se recoge que el consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, será el responsable, como primer ejecutivo de Indra, de asumir las funciones ordinarias de análisis, estructuración y ejecución de la posible operación de integración.

De este modo, De los Mozos "colaborará y mantendrá contacto constante con la comisión 'Ad Hoc' y asistirá a sus reuniones, con voz pero sin voto".

Esta decisión del consejo de administración, anunciada el pasado 10 de julio, se debe a que el presidente de Indra desde mediados de enero del pasado año, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano.

CONFLICTO DE INTERÉS

Asimismo, EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

Estas son las razones por las que el consejo de Indra ha identificado ya un conflicto de interés en relación con la operación que afecta a Javier Escribano, consejero dominical, y al presidente ejecutivo, Ángel Escribano.

En consecuencia, según el protocolo, ambos deberán ausentarse de cualquier reunión del consejo en la que se aborde la posible operación de integración, abstenerse de participar y votar en cualquier asunto vinculado a la misma y no tendrán acceso a la documentación relativa a la operación ni a los asesores designados por Indra.

Asimismo, el protocolo recoge la creación de una Comisión 'Ad Hoc' para llevar a cabo la posible operación, coordinando y supervisando todo el proceso y emitiendo informes o recomendaciones previas a cualquier decisión del consejo sobre la operación.

"La especial circunstancia en que se va a desarrollar la operación aconsejan que sus actuaciones deban estar supervisadas por la Comisión 'Ad Hoc', sin afectar a la agilidad y eficacia en que deben desenvolverse las negociaciones y la preparación de la operación", relata el texto.

Formarán parte de la misma los vocales independientes del consejo de administración de Indra Belén Amatriain --que presidirá la comisión--, Eva María Fernández, Josep Oriol Piña y Bernardo Villazán.

LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN 'AD HOC' NO SERÁN VINCULANTES

El protocolo detalla que, en cuanto a la aprobación de la operación, el consejero delegado deberá procurar, "en la medida de lo posible", obtener un informe favorable de la comisión 'Ad Hoc'. No obstante, se remarca que dicho texto será necesario, pero "no vinculante", por lo que finalmente el consejo podrá aprobar la fusión aunque no haya recibido el visto bueno de la comisión de asesoramiento.

Así, en caso de no obtenerse un informe favorable de la comisión de supervisión para la aprobación de la operación, el protocolo determina que De los Mozos presentará los términos de la operación al consejo "en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra".

Por otra parte, el protocolo marca como objetivo proteger a los accionistas minoritarios, así como garantizar la transparencia y la supervisión independiente y definir los roles y responsabilidades de los órganos de gobierno involucrados.