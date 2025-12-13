Naturgy crea un 'cerebro' para el control remoto de su parque de ciclos combinados en España

Centro de Control Remoto (CCR) en Sagunto de Naturgy para sus ciclos combinados en España - NATURGY

SAGUNTO (VALENCIA), 13 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco J. Baeza)

Naturgy ha puesto en marcha en Sagunto (Valencia) un nuevo Centro de Control Remoto (CCR) pionero en el mundo desde el que centraliza la operación del mayor parque de ciclos combinados de España, con un total de 17 unidades de producción con una potencia conjunta de 7,4 gigavatios (GW).

Este proyecto, en el que la energética ha trabajado durante unos tres años debido a su "complejidad" y que ha representado una inversión de unos ocho millones de euros, permite así "gestionar y operar" cualquier variable de los grupos y "optimizar la forma en que se operan", indicó el director de Generación Convencional en Naturgy, Luis Zarauza.

Todo un reto tecnológico en el sector energético a nivel mundial, el CCR de Sagunto se erige así en 'el Iphone' de los ciclos combinados, ya que permite su gestión, mejorar la flexibilidad y reforzar la eficiencia de estas centrales, claves para garantizar el suministro eléctrico, como se ha visto especialmente con el apagón del pasado 28 de abril, que dejó a oscuras al sistema peninsular, así como para favorecer la penetración y operación sostenible con las renovables.

En concreto, este CCR integra herramientas digitales avanzadas, sistemas de supervisión y algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial, permitiendo coordinar desde Sagunto operaciones complejas como arranques y paradas en cualquiera de las centrales del parque de ciclos de Naturgy en el territorio nacional, ya sean de sus grupos más antiguos (San Roque o Besós) o hasta los de mayor capacidad -Cartagena, Palos o el propio Sagunto-.

También permite optimizar la respuesta en la prestación de servicios críticos para el sistema en tiempo real, y todo ello de manera inmediata y todos los días y a todas las horas del año.

De hecho, la compañía no descarta que esta operatividad en remoto desde el centro no solamente se circunscriba a España, sino que en un futuro pueda abarcar hasta la flota de ciclos combinados que el grupo opera en otros países, como en México, donde cuenta con una potencia instalada de más de 2,3 GW en esta tecnología.

El centro se suma a las dos instalaciones a través de las cuales Naturgy gestiona su potencia de renovable: el CCR de La Coruña, que supervisa el funcionamiento de parques eólicos y fotovoltaicos en España y México, y el CCI de Ourense, desde el que se supervisa las instalaciones hidráulicas.

El director general de Redes de Naturgy, Pedro Larrea, destacó así como el grupo es "pionero" en la implementación de un único centro de control remoto que opera todo el parque de generación con ciclos combinados, "lo que permite una eficiencia y flexibilidad referentes en el sector".

"En los últimos meses se ha puesto de manifiesto el papel crucial de los activos de generación flexibles, que respaldan el control de tensión, la respuesta a contingencias y compensan la desaparición de energía fotovoltaica durante la noche y durante los picos de demanda", añadió.

PAPEL CLAVE DESDE EL APAGÓN.

Y es que los ciclos combinados -centrales de producción eléctrica que transforman la energía del gas natural en electricidad a través de la combinación de dos procesos consecutivos de generación por medio de una turbina de gas y una de vapor- han reafirmado este año su valor en ese papel de capacidad de respuesta para dotar de condiciones de seguridad al sistema eléctrico, siendo claves en la reposición del servicio tras el apagón o en la operación diaria en los últimos meses para garantizar la seguridad de suministro a la vez que facilitan la penetración de las renovables.

En esta labor de respaldo para el sistema debido a su elevada disponibilidad y flexibilidad para el sistema eléctrico, estas plantas son claves para proporcionar una variedad de servicios críticos para garantizar el suministro todos los días y a todas horas.

Claro ejemplo de este papel tomado en los últimos meses es que en noviembre los ciclos combinados fueron la primera tecnología por generación del 'mix' eléctrico, aportando el 23,6% de la generación nacional a través de energía en el mercado mayorista y servicios de ajuste para el operador del sistema.

De hecho, hasta noviembre, el parque español de ciclos combinados ha registrado una producción superior a los 40 teravatios hora (TWh), un 33% más que el año pasado.

MÁS DE 3.000 ARRANQUES ESTE AÑO, CUADRUPLICANDO LAS CIFRAS DE 2019.

En el caso concreto del parque de ciclos de Naturgy, este año registrará más de 3.000 arranques, cifra que cuadruplica las de 2019, y la previsión para el próximo ejercicio es que estas cifras se mantengan.

Así, los ciclos combinados de la primera gasista y tercera eléctrica de España registrarán en 2025 una producción de unos 15 TWh, tanto por la energía vendida en los mercados mayoristas como, especialmente, por los servicios de ajuste solicitados por Red Eléctrica de España (REE).

El grupo presidido por Francisco Reynés invierte unos 100 millones de euros cada año en su portfolio de centrales de ciclo combinado con el fin de mantener las instalaciones en perfecto estado.

En 2025, debido al mayor nivel de funcionamiento de estas centrales, la inversión superará los 120 millones de euros, para, en el conjunto del plan estratégico 2025-2027, alcanzar los 300 millones de euros.