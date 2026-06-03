Nestlé reduce a 267 los trabajadores afectados por el ERE, según CSIF

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España, en Esplugues de Llobregat, (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nestlé ha reducido a 267 los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía a las oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción en España, ha explicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) este miércoles en un comunicado.

El ERE fue planteado por la compañía a mediados de abril, con una afectación inicial de un máximo de 301 trabajadores, o un 7% de la plantilla, para "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo".

Además, el sindicato explica que Nestlé ha anunciado la creación de nuevos puestos de trabajo en la planta de Girona, siendo Cataluña uno de los territorios más afectados por el ERE, con 178 de los despidos planteados inicialmente, y en el centro de Sebares (Asturias).

Desde la organización han afirmado que las movilizaciones y la representación sindical han permitido reducir el número inicial de despidos, pero ha añadido que el acuerdo con la compañía aún no es satisfactorio.

"CSIF continuará defendiendo el empleo y exigiendo alternativas que eviten salidas traumáticas", sostiene el sindicato, que este jueves ha convocado movilizaciones en la sede de la compañía en Esplugues del Llobergat (Barcelona), coincidiendo con la finalización del periodo legal de consultas del ERE.