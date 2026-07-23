Nestlé vende a Platinum el 50% de su negocio de aguas por 3.000 millones para crear la joint venture Peranel

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle sign can be seen on one of its facilities. Nestle S.A. has entered into an agreement to sell its U.S. ice cream business to Froneri for $4 billion. Photo: Christoph Schmidt/dpa - Christoph Schmidt/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nestlé y Platinum Equity han alcanzado un acuerdo para la creación de Peranel, una empresa conjunta al 50% para el negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé, con un valor empresarial de 4.900 millones de euros, lo que implica un ingreso en efectivo para la compañía suiza de aproximadamente 3.000 millones de euros al cierre de la transacción, previsto para el primer semestre de 2027.

La nueva compañía, que contará con más de 30 marcas y productos vendidos en 120 países, incluyendo 'S.Pellegrino', 'Source Perrier' y 'Acqua Panna', tendrá su sede en París y estará dirigida por Muriel Lienau, actual consejera delegada del negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé.

De este modo, como empresa independiente centrada exclusivamente en agua y bebidas premium, Peranel tendrá total flexibilidad para invertir en sus marcas y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

La transacción está sujeta a los procesos de consulta con los empleados y a las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se espera que se cierre en el primer semestre de 2027.

"Gracias a un mayor enfoque, estará bien preparada para impulsar sus ambiciones de crecimiento a largo plazo, fortaleciendo esta cartera única de marcas internacionales y locales, con inversiones continuas en innovación, 'premiumización', excelencia operativa y sostenibilidad", ha comentado Philipp Navratil, CEO de Nestlé.

"Combinada con las capacidades de desarrollo, ejecución y marketing de productos de clase mundial de Nestlé y Peranel, nuestra empresa conjunta crea una poderosa alianza y un equipo muy sólido", ha señalado Louis Samson, copresidente de Platinum Equity.

"Peranel representa una extraordinaria colección de marcas icónicas que los consumidores conocen y en las que confían en todo el mundo", ha añadido Igor Chacartegui, director general de Platinum Equity, expresando su deseo de trabajar junto a Nestlé, Muriel Lienau y su equipo para expandir el alcance de Peranel y apoyar su continuo crecimiento orgánico.