Las nuevas acciones de Squirrel procedentes de su ampliación de capital comienzan a cotizar hoy

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas acciones de Squirrel Media procedentes de su ampliación de capital para compensación de créditos aprobada el pasado mes de junio comenzarán a cotizar este jueves, 9 de octubre, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, con efectos desde hoy, han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona un total de 2.543.691 acciones nuevas de Squirrel Media.

Tras esta operación, el capital social admitido a negociación de Squirrel pasa a estar representado por 93.212.510 acciones, de las que el 12% corresponden a 'free float'.

La ampliación de capital de la que deriva la emisión de estas nuevas acciones fue aprobada por los accionistas el pasado mes de junio por importe de 8,13 millones de euros.

Los destinatarios de las nuevas acciones son acreedores de la sociedad, como The Commpany And Only (942.392 títulos), Breeze Valle (691.134) y Carolina Moreno Hermosa (48.023).

A ellos se suman la actriz Ana Duato (2.117 acciones), su marido, el productor de televisión Miguel Ángel Bernardeau (167.752) y el hijo de ambos y también intérprete, Miguel Ángel Bernardeau Duato (16.916 acciones).

También el Grupo Gimeno y Asociados (340.734), Comercial de Contenidos Audiovisuales (67.406) y Shuagathan S.L., con 267.217 acciones.

OTRA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA FINANCIAR LA COMPRA DE PRETOPAY

Adicionalmente, Squirrel ha informado de que está tramitando la admisión a negociación de otras 2.741.130 acciones emitidas como contraprestación en operaciones de integración de activos, en el marco de una ampliación de capital que fue aprobada en junta extraordinaria el mes pasado.

La compañía prevé que este segundo bloque de acciones sea admitido a negociación en las próximas semanas, momento en el que el número total de acciones representativas del capital social ascenderá a 95.953.640 acciones, de las que el 15% corresponderán a 'free float', alcanzando así el umbral mínimo del 15% requerido para la admisión en el Índice Ibex Small Cap.

La ampliación de capital de la que procederá este segundo bloque de acciones se aprobó el pasado 24 de septiembre por importe de 8,77 millones de euros.

Mediante esta operación, Squirrel contribuirá a financiar la adquisición del 100% del capital social de la empresa tecnológica estadounidense Pretopay, junto con otros activos, soluciones y desarrollos tecnológicos especializados en la representación y gestión integral de contenido digital e influencers.