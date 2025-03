El nuevo presidente de Hostelería de España reclama a las Administraciones que "no" se legisle sin escucharles

Hereu avanza que se han dado 21,3 millones de los Pertes a 40 proyectos

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha reclamado este martes a las Administraciones, tanto nacionales como locales, que escuchen al sector hostelero a la hora de legislar.

"Pedimos que cuando se legisle que se nos escuche, expresar nuestras opiniones y trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones. Atrás quedaron los empresarios de puro y sombrero", ha asegurado Álvarez Almeida al término de la asamblea general de la patronal, que ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Álvarez Almeida ha instado a buscar el "apoyo" de las instituciones en esta nueva etapa. "Buscamos el apoyo de los políticos para fomentar el empleo y generar vida, porque este sector es un motor de riqueza y un referente para el turismo mundial. No legislen sin nosotros, escúchennos en todas las provincias, basta con que nos llamen y nos digan y nos sentaremos con lealtad y trabajo", ha reiterado.

En este contexto, el nuevo presidente de Hostelería de España se ha cuestionado qué tipo de turismo se busca para España. "Queremos atraer a más turistas, pero no para enriquecernos invidualmente, porque para nosotros la hostelería es un negocio familiar, lo que anhelamos es que vengan muchos turistas para que los españoles vivamos mejor y tener mejores infraestructuras, mejores colegios y hospitales", ha subrayado.

"Defendemos el turismo como una de las grandes fortalezas de España, pero nadie puede negar que es la mejor herramienta para la igualdad social y motor de creación de empleo digno", ha recalcado.

Por otro lado, el nuevo presidente de la patronal ha reclamado a los políticos que "no se olvide" de la hostelería valenciana, afectada por el impacto de la Dana. "No les vamos a olvidar y alzaremos la voz con mensajes claros, educación y respeto, pero aquí no callaremos hasta que no ayudemos a los hosteleros valenciano, no pedimos limosnas, sino lo que es nuestro", ha reiterado.

HEREU SUBRAYA QUE LA HOSTELERÍA ES UN "PUNTAL PARA EL TURISMO"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reiterado en su intervención que la hostelería es un "puntal del turismo" para España, pero también a nivel nacional porque es "imprescindible" para el día a día de los españoles.

"Caminaremos juntos, porque sois un sector muy especial y entrañable, construís algo importante. Sois un sector que genera ocupación y conforma esta gran familia del turismo, porque sois una parte esencial e importante", ha recalcado.

Hereu, que apela a la innovación del sector, ha recordado que la hostelería es "tractor" de la industria agroalimentaria y ha destacado la importancia de los Pertes, anunciando que ya se han dado 21,3 millones de euros a 40 proyectos.

"Esas empresas son proveedores de la hostelería, por lo que sois tractores de una industria importantísima. Ofrecéis lo mejor de vosotros mismos, generáis la mejor gastronomía y ofrecéis el mejor servicio. Os pido que sigáis fieles a la tradición pero apostando por la innovación", ha recalcado.

GARAMENDI RECLAMA "MENOS BUROCRACIA" Y UN MARCO FISCAL "JUSTO"

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha dudado en reclamar "menos burocracia" y un marco fiscal "más viable y justo" en el actual contexto donde el sector hostelero encara retos como la transición digital y verde, así como la profesionalización y la atracción del talento.

"Vamos a seguir hablando de trabas y zancadillas burocráticas, del SMI, de la reducción de jornada que no entendemos en absoluto, por lo que pedimos ese marco fiscal justo y eficiente", ha reiterado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha destacado que la patronal hostelera es un "espacio de unidad sin personalismos ni populismos" que trabaja con ese espíritu de independencia de "presiones, con sentido de Estado, y siempre con la lealtad institucional".