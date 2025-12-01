Nvidia invierte 1.725 millones en Synopsys en el marco de una alianza estratégica

Archivo - NVIDIA - NVIDIA - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia ha invertido 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) en la empresa de soluciones para el diseño de chips Synopsys en el marco de una alianza estratégica ampliada entre las dos empresas.

Según ha precisado la compañía dirigida por Jensen Huang, la adquisición de las acciones de Synopsys se realizó a un precio unitario de 414,79 dólares. Los títulos de Synopsys, que cerraron la semana pasada en 409,68 dólares, subían más de 7% en los minutos previos a la apertura de Wall Street.

Las empresas han explicado que esta colaboración ampliada integrará las fortalezas de la IA y la computación acelerada de Nvidia con las soluciones de ingeniería de Synopsys para ofrecer capacidades que permitan a los equipos de I+D diseñar, simular y verificar productos inteligentes con mayor precisión, rapidez y menor coste.

"Nuestra colaboración con Synopsys aprovecha el poder de la computación acelerada de Nvidia y la IA para reinventar la ingeniería y el diseño", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

De su lado, Sassine Ghazi, presidente y CEO de Synopsys, considera que la complejidad y el coste del desarrollo de sistemas inteligentes de próxima generación "exigen soluciones de ingeniería con una mayor integración de la electrónica y la física", aceleradas por las capacidades de la IA y la computación.

"Ninguna otra empresa está mejor posicionada para ofrecer soluciones integrales de diseño de sistemas basadas en IA que Synopsys y Nvidia", añadió.