Nyesa activa su alianza con LDA Capital con una financiación de hasta 10 millones para acelerar su crecimiento

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nyesa Valores Corporación ha activado su alianza estratégica con la firma de inversión alternativa LDA Capital, mediante una primera inyección de 600.000 euros en bonos convertibles en acciones, correspondiente al primer tramo de un acuerdo de financiación que permitirá a la compañía captar hasta 10 millones de euros para reforzar su balance, impulsar su expansión y acelerar nuevas líneas de negocio vinculadas a la sostenibilidad.

Con esta inversión, la compañía inmobiliaria espera reforzar su solvencia y dar un paso que considera crucial en su hoja de ruta, combinando su experiencia inmobiliaria con otros proyectos orientados a la sostenibilidad, según ha informado en un comunicado.

"La capacidad de acceder a capital flexible mediante esta alianza con LDA Capital permite a la compañía capturar oportunidades en un ciclo de inversión expansivo, acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos y reforzar su competitividad frente a otros operadores del sector", señala.

La operación forma parte de un acuerdo suscrito a mediados de 2025 con LDA Capital y se articula a través de distintos tramos de suscripción, lo que proporciona a Nyesa una estructura de financiación con la que pretende fortalecer progresivamente su arquitectura financiera, mejorar su solvencia y asegurar los recursos necesarios para crecer.

"La activación de esta alianza estratégica con LDA Capital llega en un momento decisivo para Nyesa. Nos capacita para avanzar con firmeza en nuestra cartera inmobiliaria mientras escalamos rápidamente nuestras iniciativas ambientales, alineándonos con las prioridades climáticas globales y creando valor real a largo plazo para todos nuestros grupos de interés", subraya el consejero delegado de la compañía, Michel Lallement.

Un pilar fundamental de esta transformación es la línea de negocio vinculada a los créditos de CO2, desarrollada a través de Forest Makers by Sierra Nevada, empresa en la que Nyesa ostenta una participación del 11%.