Octopus Energy escinde Kraken con una valoración de 7.350 millones tras captar 850 millones

Octopus Energy Group ha anunciado la escisión de su filial tecnológica Kraken, valorada en 7.350 millones de euros, tras completar una primera ronda de inversión independiente de 850 millones, liderada por el fondo estadounidense D1 Capital Partners, según ha informado la firma británica en un comunicado.

En la operación también han participado inversores institucionales como el Plan de Pensiones del Profesorado de Ontario (OTPP, por sus siglas en inglés), Fidelity International y Durable Capital Partners, con el objetivo de impulsar la expansión global de la plataforma y consolidar su posición como referente tecnológico en el sector energético.

Tres meses después de anunciar la escisión, Octopus ha cerrado esta primera ronda, en la que inversores nuevos y actuales adquieren aproximadamente 850 millones de euros en participaciones de Kraken para financiar tanto a la matriz como a la propia plataforma tecnológica.

Adicionalmente, los inversores, liderados por Octopus Capital, inyectan 270 millones de euros en Octopus para innovación y crecimiento, lo que en conjunto supone casi duplicar el ya sólido balance del grupo energético.

Tras la operación, Octopus mantiene una participación del 13,7% en Kraken.

Kraken, nacida en el seno de Octopus Energy Group, gestiona actualmente más de 70 millones de cuentas de hogares y empresas en todo el mundo gracias a acuerdos de licencia con algunas de las principales utilities del sector.

En la última década, se ha consolidado como uno de los sistemas operativos más avanzados y probados para el sector energético, basado en datos y capaz de procesar 15.000 millones de nuevos puntos de información al día.

Su facturación anual contratada ha superado recientemente los 425 millones de euros, multiplicándose por cuatro en apenas tres años.

La escisión permitirá que Kraken opere como una plataforma tecnológica completamente independiente para utilities a nivel mundial, acelerando su adopción global y la consolidación de alianzas, mientras Octopus se centra en expandir su actividad de comercialización, generación y soluciones inteligentes de energía verde.

Tras esta primera ronda de inversión independiente, Kraken contará con su propia estructura de capital, equipo directivo y un modelo de gobernanza independiente.