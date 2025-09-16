El 1 de octubre se movilizarán los días suplementarios disponibles para la flota de Mediterráneo

El ministro de Agricultura, Luis Planas (i) y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, - Carlos Luján - Europa Press

Planas aboga por lograr "más días" de trabajo para esta flota en la reunión de diciembre

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el próximo 1 de octubre se movilizarán los días suplementarios disponibles para que la flota del Mediterráneo pueda seguir faenando, al tiempo que aboga por lograr "más días" de trabajo para esta flota en la reunión de diciembre.

Así lo ha manifestado Planas en su comparecencia en el pleno del Senado, tras ser cuestionado por el senador de Esquerra Republicana, Jordi Gaseni, que le ha preguntado sobre cómo piensa el Gobierno garantizar el futuro del sector pesquero en el mar Mediterráneo.

Planas ha recordado que la Comisión Europea propuso un recorte del 79% de los días de pesca, pero que finalmente se logró contener tras negociar "duramente" faenar entre 120 y 130 días por cada buque. "Hemos asegurado el mismo número de días del 2024 para este año", ha recordado.

"Hemos llevado a cabo el cambio de los copos prácticamente del 90% de la flota de arrastre, de los 45 mm de la costera y de los 50 mm de profundidad. Además, hay aproximadamente, unos 200 buques que han instalado ya puertas voladoras que dan días extra para poder continuar trabajando", ha señalado.

De esta forma y de cara a las negociaciones en Bruselas en diciembre, el titular del ramo ha avanzado que su objetivo es "lograr más días de trabajo" para el conjunto de la flota del Mediterráneo, que hace una "pesca sostenible" que deben "defender todos".

El ministro ha reiterado que el Gobierno trabaja conjuntamente con Francia e Italia para lograr un "resultado positivo" de cara a las próximas negociaciones de cuotas y TACs pesqueros.