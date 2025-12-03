OCU denuncia ante Consumo a 11 plataformas de venta 'online' por falsas rebajas durante el 'Black Friday'

Black Friday - Clara Margais/dpa

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

OCU ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a 11 establecimientos 'online' por anunciar en la campaña de 'Black Friday' descuentos en electrónica o electrodomésticos e insta a que se adopten medidas "contundentes" frente a las irregularidades detectadas, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización de consumidores ha detectado en estos días de campaña de ofertas que la mayoría de los descuentos anunciados en 61 conocidas plataformas 'online' se calculan sobre precios arbitrarios, como el precio recomendado por el fabricante que en muchos casos ni siquiera se ha aplicado, confundiendo así al consumidor sobre el alcance real del descuento.

OCU recuerda que para los productos rebajados, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista establece que el precio sobre el que se calcula el descuento debe ser el más bajo de los aplicados en los 30 días previos.

De esta forma, el análisis realizado por OCU sobre casi 2.500 productos de electrónica y electrodomésticos (además de sillas de transporte para niños y bebés, y neumáticos) ofrece resultados "preocupantes" y similares a los de años anteriores, ya que el 89% de los precios tachados o mostrados como referencia no cumplen la norma.

Así, donde OCU detectó más casos fue en 11 plataformas como son Devoraprecios, que afectaba al 100% de los precios analizados, al igual que Electrotres, Etendencias y Nuevoelectro, seguidas por Electrónica Vicente (99%), Mielectro (96%), ClickElectrodomésticos (93%), Electroprecio (89%), El Corte Inglés (81%), Fnac (48%), y Carrefour (47%).

En concreto, el 77% de los precios analizados no se compararon con el precio real de venta en un pasado reciente, mientras que otro 12% de los precios de referencia sí correspondían a precios anteriores, pero no eran el mínimo en los 30 días previos a la promoción, incurriendo en una o en dos irregularidades, ya que el producto estuvo más barato dentro de los últimos 30 días antes de la promoción y después del último día con el precio tachado el artículo se vendió incluso más barato, lo que demuestra que la supuesta rebaja no era real.

De esta forma, OCU insta al Departamento de Pablo Bustinduy a tomar "medidas contundentes" contra estas irregularidades, tal y como anunció el pasado 28 de noviembre contra siete conocidas plataformas de venta 'online' por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday.

La organización de consumidores solicita que se sancione de "manera ejemplar" a los comercios que incumplan la ley y que se refuercen los mecanismos de control para proteger a los consumidores.

Por último y tras el alza de compras compulsivas en estas fechas, que afectarían a cuatro de cada diez españoles, OCU recuerda que en las compras online el consumidor tiene 14 días naturales para comunicar al vendedor que desiste de la compra, sin tener que dar explicación alguna y que dispone de otros 14 días naturales para devolverlo al vendedor.