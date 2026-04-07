Odilo se une a Ametic para impulsar la competitividad e internacionalización del sector 'tech' nacional

Beatriz García-Quismondo, Directora de Políticas Digitales, Sostenibilidad y Talento Digital de Ametic; Miriam Cordero, Chief Revenue Officer de Odilo; Sarah Harmon, Directora General de Odilo; Celestino García, Director General de Ametic - ODILO Y AMETIC

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Odilo, 'edtech' española que transforma la manera en que las personas y las organizaciones aprenden en un entorno digital único, se ha unido a Ametic, la asociación representante del sector de la industria digital en España, para impulsar el desarrollo del talento digital, fortalecer la competitividad del ecosistema 'tech' y acelerar su transformación ante las nuevas necesidades del mercado, según han informado este martes en un comunicado conjunto.

Así, esta alianza buscará perfeccionar el perfil profesional de los empresarios y trabajadores de la industria tecnológica en España para hacer más eficientes a las empresas asociadas a Ametic y que estas escalen en un mercado global cada vez más competitivo.

Con este fin, Odilo aportará su experiencia como proveedor global de plataformas de aprendizaje y su liderazgo en la gestión de contenidos digitales, consolidándose como actor clave en este sector.

De este modo, el 'partnership' contempla tres ejes de actuación estratégicos. En primer lugar, la celebración de reuniones periódicas para comentar las novedades sobre talento digital, educación, innovación y transformación digital que surgen de la conversación entre Ametic y las administraciones públicas, gubernamentales y empresariales.

En este sentido, con el fin de reducir la brecha de talento digital en España, Odilo aportará su experiencia y liderazgo al desarrollo de plataformas de aprendizaje adaptadas a las necesidades reales del mercado.

En segundo lugar, Odilo se integrará activamente en las comisiones y los grupos de trabajo de Ametic, así como en espacios de colaboración en los que se comparten mejores prácticas, se cocrean soluciones innovadoras y se impulsan proyectos de la mano de grandes compañías, instituciones públicas y otros actores clave del sector digital.

Asimismo, la 'edtech' participará en foros, encuentros y eventos sociales de alto impacto organizados por la asociación, consolidando su visibilidad institucional y su posicionamiento en la agenda tecnológica y educativa.

En última instancia, esta colaboración también contempla la asistencia de Odilo en las labores de internacionalización de las empresas asociadas a Ametic, aprovechando su 'know-how' en el despliegue de soluciones formativas a gran escala en distintos mercados, así como su conocimiento de entornos educativos y corporativos internacionales.