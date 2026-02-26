OHLA vuelve al beneficio en 2025 y eleva un 36% su Ebitda, hasta los 208 millones de euros

Archivo - Muelle con bloques de Cubipod en Dinamarca - OHLA - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

OHLA obtuvo un resultado neto de 1,7 millones de euros en 2025, lo que supone volver al beneficio después de que en 2024 se anotase unos 'números rojos' de 49,9 millones de euros y pese a seguir afectada por los costes de 21 millones de euros asociados a la operación de recapitalización iniciada en 2024 y concluida en febrero de 2025.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las ventas fueron de 4.022 millones, un 3,6% inferiores, y el resultado bruto de explotación (Ebitda), de 208,1 millones de euros, un 36,4% superior, en ambos casos incluyendo su división discontinuada de servicios. También generó una caja de actividad de 76 millones de euros por tercer año consecutivo.

Por segmento de negocio, destacó su división de Construcción, que disparó un 47,4% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta los 232,8 millones de euros, con una mejora del margen de rentabilidad, que se situó en el 7%, frente al 4,7% alcanzado en 2024.

La evolución positiva de este indicador responde, según la compañía, al fortalecimiento progresivo de una cartera "cada vez más rentable y de mayor calidad", así como a la correcta ejecución del plan de mejora de la eficiencia del grupo, centrado en la optimización de los costes de estructura.

En este sentido, el pasado mes de mayo, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2029, OHLA anunció una reducción integral de sus costes de estructura con el objetivo de reforzar la eficiencia en el uso de las capacidades del grupo, con el objetivo de 40 millones de ahorro de costes en base anual.

En este contexto, la división de Construcción reforzó su posicionamiento internacional durante 2025 con la adjudicación e incorporación a la cartera de proyectos estratégicos, entre los que destacan el Puerto de Miami (Estados Unidos), el túnel Lo Ruiz (Chile) o las obras de mejora de la Carretera Panamericana a su paso por Panamá, entre otros. En total, la cartera de proyectos continúa en máximos históricos de 9.735 millones de euros, incluyendo servicios.

Por otra parte, redujo la ratio de apalancamiento hasta 1,7 veces, por debajo de las 11,1 veces registradas en 2020, consecuencia directa de la cancelación de un total de 563 millones de euros de deuda en este periodo.