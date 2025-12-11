Oracle contiene su desplome en Bolsa tras la decepción de los inversores con sus previsiones

Archivo - Logo de Oracle. - ORACLE - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Oracle han moderado su caída por debajo del 11% frente al desplome del 16,49% que se habían llegado a anotar este jueves después de que la tecnológica defraudase a los inversores con las previsiones recogidas en los resultados de su segundo trimestre fiscal y la estimación de gastos de capital en centros de datos e infraestructura de IA.

Los títulos de la compañía caían un 10,42% sobre las 20.55 hora peninsular española, hasta los 199,78 dólares (170,08 euros), tras haber llegado a dejarse un 16,49% durante la apertura de la Bolsa de Nueva York, lo que borró en apenas unos segundos casi 100.000 millones de dólares (85.134 millones de euros) de capitalización.

Oracle obtuvo un beneficio neto de 6.135 millones de dólares (5.223 millones de euros) en su segundo trimestre, equivalente a un alza interanual del 95%. La multinacional ha aumentado en 15.000 millones de dólares (12.770 millones de euros) su pronóstico de gasto de capital (capex) para el conjunto del ejercicio.

El resultado reflejó un impacto positivo extraordinario de 2.700 millones de dólares (2.299 millones de euros) en relación con la venta su participación en Ampere después de que Oracle ya no considerase estratégico seguir diseñando, fabricando y utilizando sus propios chips en los centros de datos en la nube.

De su lado, en la primera mitad de su año fiscal, Oracle contabilizó unas ganancias de 9.062 millones de dólares (7.715 millones de euros), un 49% más, mientras que los ingresos sumaron 30.983 millones de dólares (26.377 millones de euros), un 13% más.

El director financiero principal de Oracle, Doug Kehring, ha confirmado en la conferencia con analistas que la expectativa de ingresos para el año es de 67.000 millones de dólares (57.040 millones de euros), aunque ha advertido de que el capex en centros de datos e infraestructuras de IA será "unos 15.000 millones de dólares superior a lo previsto después del primer trimestre".

Asimismo, en relación con las previsiones específicas para el tercer trimestre, Oracle espera que los ingresos totales de la nube crezcan entre un 37% y un 41% a tipo de cambio constante y entre un 40% y un 44% en dólares.

Desde Bank of America, han recordado que el desempeño de Oracle en el segundo trimestre fue "ligeramente inferior" a sus expectativas y las de Wall Street. Sin embargo, consideran que esto se debe a una "diferencia temporal" entre el desarrollo de la infraestructura de IA y la generación de ingresos.

"La debilidad es transitoria y los fundamentos se mantienen sólidos: creciente demanda de IA, grandes desarrollos en marcha y acceso a financiación", han resumido en un informe al que ha tenido acceso Europa Press.