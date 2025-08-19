Oracle ofrecerá los modelos Gemini de Google a sus clientes a través de OCI Generative AI

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Oracle y Google Cloud han ampliado su colaboración para ofrecer a los clientes acceso a los modelos de IA generativa Gemini, empezando por Gemini 2.5, a través del servicio Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI.

Los usuarios podrán desarrollar agentes de IA para casos de uso como comprensión multimodal, programación avanzada, automatización de flujos de trabajo, productividad y recuperación de información.

La compañía prevé incorporar toda la gama de modelos Gemini mediante integraciones con Vertex AI, incluyendo generación de vídeo, imagen, voz y música, así como modelos especializados por sectores como MedLM.

Asimismo, se contempla su uso como opción dentro de Oracle Fusion Cloud Applications, para reforzar flujos de trabajo en áreas como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas, servicio y marketing.

Los clientes de Oracle podrán emplear sus créditos universales existentes para acceder a los modelos de Google. "Las empresas líderes están utilizando Gemini para impulsar a los agentes de IA en una amplia gama de casos de uso e industrias", ha señalado el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian.

Por su parte, el presidente de Oracle Cloud Infrastructure, Clay Magouyrk, ha subrayado que la disponibilidad de Gemini en el servicio OCI Generative AI destaca el enfoque de la compañía de ofrecer soluciones de IA "potentes, seguras y rentables" que ayuden a los clientes a impulsar la innovación y alcanzar sus objetivos empresariales.