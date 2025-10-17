Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El operador de telecomunicaciones Orange España sufre una incidencia que ha derivado en una "congestión" sobre la red móvil que impide a los clientes recibir o hacer llamadas, según ha confirmado a través de sus redes sociales en un comunicado.

"Estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes", informó la compañía a través de su cuenta en 'X'.

Los usuarios de 'X' empezaron a reportar fallos en el uso de teléfono móvil para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet, a partir de las 13 horas, según se recoge en el portal especializado DownDetector.