Orsted gana un 7% más hasta septiembre, a pesar de los 'números rojos' del tercer trimestre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía danesa Orsted, el mayor promotor del mundo de energía eólica marina, se anotó un beneficio neto de 6.536 millones de coronas (875 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que representa una mejora del 7,1% respecto del resultado contabilizado un año antes por la compañía.

Sin embargo, entre julio y septiembre, Orsted registró pérdidas de 1.702 millones de coronas (228 millones de euros) en contraste con el beneficio neto de 5.169 millones de coronas (692 millones de euros) correspondiente al tercer trimestre de 2024.

La cifra de negocio de la danesa hasta septiembre retrocedió un 0,3%, hasta 50.110 millones de coronas (6.712 millones de euros), aunque entre julio y septiembre la bajada del negocio fue del 22,2%, con 12.270 millones de coronas (1.643 millones de euros).

En el tercer trimestre, la compañía se anotó un impacto adverso de 1.757 millones de coronas (235 millones de euros) por deterioros, una cifra seis veces superior a la del mismo periodo de 2024.

"Estoy satisfecho con el buen progreso de toda nuestra cartera de proyectos de construcción y con nuestro sólido desempeño operativo", resumió Rasmus Errboe, presidente y consejero delegado de la empresa, quien destacó el fortalecimiento de la solidez financiera de Orsted con la finalización de la ampliación de capital de 60.000 millones de coronas (8.036 millones de euros) y el acuerdo para la venta del 50% de la participación de la compañía en un proyecto en el Reino Unido.

De este modo, Orsted mantiene su previsión de alcanzar un Ebitda para el ejercicio completo de entre 24.000 y 27.000 millones de coronas (3.214 a 3.617 millones de euros), excluyendo los ingresos procedentes de nuevas alianzas y las comisiones por cancelación, así como de realizar inversiones brutas de entre 50.000 y 54.000 millones de coronas (6.697 y 7.233 millones de euros).