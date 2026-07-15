Osborne se alía con Sazerac Company para distribuir en España whisky americano y licores premium

Whisky de Sazerac Company, que distribuye Osborne - OSBORNE

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osborne, compañía que cuenta con marcas como Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo o Carlos I, se ha aliado con Sazerac Company para convertirse en la distribuidora exclusiva en España del portfolio de la multinacional estadounidense desde el pasado 1 de julio.

En concreto, esta acuerdo con la firma estadounidense supone un "importante impulso" para la estrategia de crecimiento del propietario de Cinco Jotas y Montecillo en el segmento de las bebidas espirituosas premium, según informa la compañía.

De esta forma y tras esta alianza, Osborne incorpora a su red comercial marcas de reconocido prestigio internacional como Fireball, Buffalo Trace, Eagle Rare, Sazerac Rye y Southern Comfort, ampliando así su oferta dentro de la categoría de espirituosos premium y reforzando su capacidad para ofrecer al mercado una selección cada vez más completa y diferencial.

Sazerac Company es una de las mayores compañías familiares de bebidas espirituosas del mundo. Actualmente dirigida por la cuarta generación de la familia propietaria, cuenta con un portafolio de más de 50 marcas y una sólida presencia internacional, con posiciones de liderazgo en categorías como bourbon, rye whiskey, whiskey americano, RTD ('ready-to-drink') y licores.

La multinacional estadounidense ha elegido a Osborne como socio para el mercado español por su amplia experiencia en la construcción y desarrollo de marcas premium, así como en una consolidada estructura comercial que garantiza una cobertura nacional a través de los principales canales de distribución: hostelería, alimentación, 'cash & carry' y tiendas de conveniencia.

Esta colaboración permitirá a ambas compañías desarrollar una estrategia conjunta orientada a incrementar la distribución, notoriedad y posicionamiento de las marcas de Sazerac en España, impulsando un crecimiento sostenible en un mercado que continúa mostrando un creciente interés por las categorías 'premium' y de mayor valor añadido.

"Estamos orgullosos de iniciar esta colaboración con Sazerac Company, uno de los principales grupos internacionales de bebidas espirituosas y con un gran potencial de crecimiento. Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por construir un portafolio líder en categorías premium, incorporándonos a los segmentos de whisky premium y superpremium, y nos brinda además la oportunidad de acelerar el crecimiento de marcas icónicas como Fireball, Buffalo Trace y Eagle Rare en el mercado español", ha subrayado el director comercial de Osborne, Rafael Magallón.

De esta forma, Osborne consolida su apuesta por el segmento 'premium', ya que este acuerdo con Sazerac Company, llega justo una semana después de la incorporación de Nikka Whisky, una de las casas más reconocidas del whisky japonés, a su portafolio y distribuirlo también de forma exclusiva en el mercado español.

Fundada en 1934 por Masataka Taketsuru, considerado el padre del whisky japonés, Nikka representa la fusión entre el saber hacer escocés, donde Taketsuru se formó, y la precisión y sensibilidad nipona. La compañía cuenta con dos destilerías principales, Yoichi, ubicada en Hokkaido, y otra en Miyagikyo, en la región de Sendai.