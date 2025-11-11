Óscar López defiende la soberanía tecnológica europea para evitar la escasez de microchips en caso de crisis

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado este martes por apostar por la soberanía tecnológica europea para evitar que se repitan situaciones de desabastencimiento de microchips, como la vivida durante la pandemia en el sector de la automoción.

"Europa tiene que defender su soberanía, también la tecnológica, su soberanía digital. ¿Y eso qué significa? Uno, regulación. Somos el primer rincón del mundo donde se hace una ley de IA. [...] Dos, industria. Porque, es verdad, resulta que cuando llega la pandemia descubrimos que no tenemos chips para fabricar un coche", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press durante la celebración del coloquio 'Club Siglo XXI'.

En este sentido, López ha puesto en valor las inversiones desarrolladas por el PERTE Chip, como la construcción del centro IMEC de Málaga por 500 millones de euros o la futura fábrica de chips de fotónica Spark en Vigo.

En cuanto a la presencia de Huawei y ZTE en el ecosistema de telecomunicaciones español y que causa recelos de ciberseguridad dentro de la Unión Europea, López ha asegurado que España se encuentra "perfectamente alineada" con Bruselas y que "cumple con todos los estándares europeos".