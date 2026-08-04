Palantir se dispara más de un 27% tras publicar unos resultados "de otro mundo"

Archivo - FILED - 10 May 2018, US, Palo Alto: The logo of the data analysis company Palantir can be seen at the company's headquarters. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del contratista de seguridad y análisis de datos Palantir Technologies se disparaban este martes más de un 27% en el Nasdaq, después de que la compañía haya calificado sus resultados del segundo trimestre como "de otro mundo", tras triplicar el beneficio y prácticamente doblar su volumen de negocio entre abril y junio.

La firma, cuyo nombre es una referencia a las esferas mágicas de 'El señor de los anillos' que permitían observar lugares remotos y comunicarse entre ellas, logró un beneficio neto atribuido de 1.062 millones de dólares (922 millones de euros), lo que supone una mejora del 225% en comparación con su resultado del año anterior.

De su lado, la cifra de negocio entre abril y junio de la compañía cofundada por Pether Thiel ascendió a un total de 1.935 millones de dólares (1.679 millones de euros), un 93% más que en el segundo trimestre de 2025.

De tal modo, las ganancias de Palantir en la primera mitad de 2026 se han disparado un 258%, hasta 1.932 millones de dólares (1.677 millones de euros), mientras que la facturación de la compañía ha aumentado un 89% interanual, con 3.568 millones de dólares (3.097 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la compañía ha elevado su previsión de ingresos a un rango de entre 8.150 y 8.158 millones de dólares (7.073 y 7.080 millones de euros), con un crecimiento del 134% interanual de los ingresos comerciales en EEUU, mientras que el beneficio operativo ajustado oscilará entre 4.889 y 4.897 millones de dólares (4.243 y 4.250 millones de euros).

Palantir ha mejorado también su previsión de flujo de caja libre ajustado a entre 4.500 y 4.700 millones de dólares (3.906 y 4.079 millones de euros).

"La demanda de soberanía en IA se ha desatado", afirmó Alex Karp, cofundador y consejero delegado de Palantir Technologies, quien llegó a calificar los resultados del trimestre como "de otro mundo", después de que los ingresos comerciales en Estados Unidos crecieran un 149% interanual.

Asimismo, en la conferencia con analistas posterior a la publicación de sus cuentas, el CEO de Palantir no dudó en calificar de "asombrosos" los resultados y aprovechó para subrayar el compromiso de la compañía con sus socios más importantes en el Gobierno estadounidense desarrollando "valores y estructuras más importantes que simplemente extraer valor de un cliente", un modelo que Karp calificó de "parasitario".

"Rechazamos la forma en que nos enseñaban en Silicon Valley a construir una empresa de software", comentó el ejecutivo, criticando a quiénes afirmaban que el trabajo "consistía en engañar a los clientes para que nos dieran dinero por algo que los vinculara a nosotros, pero que en realidad no aportara valor".