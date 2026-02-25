El Parlament aprueba la ley que incrementará la tasa turística a partir del 1 de abril

Vista de la sala durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles el proyecto de ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, que se aplicará a partir del 1 de abril.

El proyecto de ley, que tiene origen en el decreto del Govern que el pleno validó el pasado mayo y acordó tramitar como proyecto de ley, se ha aprobado con los votos a favor del PSC-Units, ERC, y los Comuns; los votos en contra de Junts, PP, Vox y AC, y la abstención de la CUP.

La Cámara ha rechazado las 8 enmiendas de Junts y las 18 del PP a la iniciativa.

Por acuerdo de la Mesa, el texto ha integrado durante su tramitación, como documento de trabajo, una proposición de ley de ERC sobre esta tasa que también se estaba tramitando.

INCREMENTO PROGRESIVO

Al aprobarse la ley, a partir del 1 de abril de 2026 se incrementará progresivamente la tasa turística en toda Catalunya excepto en Barcelona, que tendrá una aplicación singular: hasta el 31 de marzo de 2027 la tarifa máxima será de 4,5 euros la noche, a partir de entonces se incrementará a 6 euros.

El 25% de la recaudación del impuesto se destinará íntegramente a las políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% se integrará al Fondo para el Fomento del Turismo.

EN BARCELONA SE DUPLICARÁ

En el caso concreto de Barcelona, a partir del 1 de abril la tasa que la Generalitat aplica en la capital catalana se duplicará, y pasará a ser, en el caso de la más alta, de 7 euros la noche en un establecimiento de lujo.

El texto aprobado también permite al Ayuntamiento de Barcelona incrementar de 4 a 8 euros el recargo máximo que puede aplicar a esta tasa a nivel municipal.

También abre la posibilidad de que otros ayuntamientos también puedan crear uno propio de como máximo 4 euros y que puedan fijar otros importes diferentes, en función de la zona donde se encuentre el establecimiento y de la época del año, para fomentar la desestacionalización del turismo.