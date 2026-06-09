Parlem Telecom evalúa alternativas de recapitalización a la espera de convocar junta extraordinaria

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Parlem Telecom continúa evaluando distintas alternativas en el marco de un posible plan de recapitalización, así como opciones de financiación, con el objetivo de preservar y proteger los intereses de todos sus accionistas, mientras se mantiene a la espera de convocar una junta general extraordinaria, según ha informado a BME Growth.

En este contexto, la sociedad ha señalado que tiene previsto convocar próximamente una nueva reunión del consejo de administración con el fin de tomar conocimiento de una propuesta recibida e iniciar los trámites necesarios para la convocatoria de dicha junta, que se celebrará dentro de los plazos legalmente establecidos.

La iniciativa parte de un accionista que, el pasado viernes 5 de junio de 2026, trasladó al consejo de administración, mediante correo electrónico, una propuesta para la celebración de una junta general extraordinaria en la que se presentaría un plan orientado a resolver la situación financiera derivada del endeudamiento existente.

Así las cosas, el accionista ha reiterado formalmente su solicitud a través de burofax, al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

La petición tiene por objeto la inclusión en el orden del día de diversos acuerdos, entre los que destacan varios aumentos de capital por compensación de créditos por un importe total de 17,49 millones de euros.

De esta cantidad, 10,98 millones de euros corresponden a la compensación de créditos derivados de cuatro emisiones de obligaciones convertibles --2,31 millones de la primera emisión, 3,11 millones de la segunda, 3,33 millones de la tercera y 2,23 millones de la cuarta--, mientras que 6,51 millones de euros proceden de la compensación de créditos vinculados al Revolving Facility Agreement.

Asimismo, se propone un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con derechos de suscripción preferente por importe de 7,95 millones de euros.

Ambas operaciones se plantean a un precio de emisión de 0,80 euros por acción, correspondiente a un valor nominal de 0,01 euros y una prima de emisión de 0,79 euros por acción.

REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LAS CUATRO EMISIONES

La gestora de fondos Inveready ha notificado a Parlem el requerimiento del pago de las cuatro emisiones de obligaciones convertibles de las que es titular.

Además, un acreedor perteneciente a Inveready ha declarado el vencimiento anticipado del Revolving Facility Agreement, por aplicación de la cláusula de vencimiento cruzado, y en ambos casos, los acreedores han declarado los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles y han requerido su pago.

Otros dos tenedores minoritarios de obligaciones convertibles han notificado igualmente el vencimiento anticipado de sus respectivas emisiones, declarando los importes correspondientes líquidos, vencidos y exigibles, si bien han trasladado a la Sociedad su disposición a acordar un calendario de pagos.

Parlem ha asegurado que está trabajando "activamente" para encontrar una solución en el marco de un posible plan de recapitalización y que tiene plena disposición a negociar con todos sus acreedores.