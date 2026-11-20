Uber Eats y GTA - UBER EATS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pedidos de comida a domicilio en Uber Eats en España aumentaron un 30% durante la madrugada del lanzamiento del videojuego 'GTA VI', entre las 00.00 y las 06.00 horas del 18 al 19 de noviembre, respecto a la misma franja horaria de la semana anterior, según ha informado la plataforma de 'delivery'.

En concreto, este incremento ha situado a España como el segundo país de Europa con mayor crecimiento de pedidos durante el periodo analizado, registrándose el mayor repunte a las 02.00 de la madrugada, hora en la que la demanda se disparó un 53% en comparación con la misma hora de la semana previa, coincidiendo con las primeras horas de disponibilidad del título.

Por productos, las hamburguesas con queso y las patatas grandes han protagonizado el consumo nocturno, con aumentos del 60% y del 40%, respectivamente, frente a la madrugada equivalente de la semana anterior.

Asimismo, el interés por el estreno se ha trasladado a las búsquedas dentro de la aplicación, donde las consultas relacionadas con el ámbito 'gaming' se han multiplicado por cerca de seis durante la noche respecto a la media de los últimos seis meses.

La tendencia al alza se ha prolongado durante la jornada del jueves, cuando los pedidos de la oferta de tres pizzas medianas para compartir han crecido un 90%, los de McNuggets se han multiplicado por seis y los de hamburguesas se han triplicado en comparación con la media de los jueves anteriores.