Pedro Serrahima, fundador de Pepephone, deja Telefónica de forma voluntaria para emprender nuevos proyectos

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Experiencia de Cliente y Calidad de Telefónica España, Pedro Serrahima, ha comunicado a la compañía su cese voluntario para emprender nuevos proyectos profesionales, según fuentes de la empresa.

Tras su salida, Telefónica España integrará el área de Experiencia de Cliente en la dirección de Estrategia, en lo que supone ser el primer ajuste organizativo del comité de dirección desde la llegada de Borja Ochoa.

Por su parte, la actual directora de Estrategia y Transformación, Miriam Robredo, asumirá a partir de ahora también la responsabilidad de Experiencia de Cliente.

Esta decisión refuerza el peso estratégico de la relación con el cliente dentro de la organización en España y se alinea con el Plan 'Transform & Grow', cuyo primer pilar es ofrecer la mejor experiencia al cliente, explican fuentes de la compañía.

Robredo es licenciada en ADE por la Universidad del País Vasco y MBA por el Instituto de Empresa. Inició su carrera en Europraxis (actual Minsait) y desarrolló gran parte de su trayectoria en Oliver Wyman, donde fue socia y lideró proyectos en 16 países en estrategia, fusiones y adquisiciones y transformación digital.

En 2020 se incorporó al comité de dirección de Microsoft España como directora de Marketing y Operaciones y posteriormente asumió la dirección de Global Partner Solutions. Desde noviembre de 2022 forma parte del comité de dirección de Telefónica España y es consejera de Bluevía.

Serrahima abandonó Pepephone poco después de que se formalizara la compra por 158 millones de euros del operador móvil virtual (OMV) que dirigió durante casi diez años.

Después de la formalización de esta operación, Serrahima se incorporó a Telefónica en enero de 2017 para liderar el lanzamiento de O2 en España y posteriormente asumió la dirección de experiencia de Cliente y Calidad de las distintas marcas del grupo.

Durante su etapa impulsó iniciativas de simplificación de procesos, reducción de trámites y mejora de la atención, entre ellas "Movistar por ti" en 2025.