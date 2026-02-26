Pere Viñolas ganó 2,68 millones en 2025 como CEO de Colonial

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas - Alberto Ortega - Europa Press

Pere Viñolas percibió en el ejercicio 2025 una remuneración de 2,68 millones de euros en calidad de consejero delegado de Colonial, lo que supone un incremento del 47% respecto a los 1,82 millones obtenidos el ejercicio precedente, según el informe de remuneraciones remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De ese importe total, Viñolas fue retribuido con 1,6 millones en metálico, el mismo importe que en 2024, de los que 800.000 euros fueron en concepto de sueldo y otros 800.000 en concepto de retribución variable a largo plazo.

Por otro lado, como parte de los sistemas de retribución variable diferida basados en acciones, al final del ejercicio 2025 el directivo poseía 969.305 títulos de Colonial, además de fondos acumulados en sistemas de ahorro por encima del millón de euros.

Por su parte, el presidente de Colonial, Juan José Bruguera, percibió una remuneración en 2025 de 640.000 euros, el mismo importe que en 2024.

En conjunto, el consejo de administración de Colonial alcanzó una remuneración total de 5,25 millones de euros el pasado ejercicio. La remuneración media de los empleados ascendió un 8,33% en 2025, hasta los 117.000 euros.