El periodo de suscripción preferente para la ampliación de capital de Amper arranca este jueves

Ayer acabó el plazo para adquirir acciones de Amper con derecho a la suscripción preferente de títulos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El periodo de suscripción preferente del aumento de capital por un importe total de 77,16 millones de euros (nominal más prima de emisión) que acometerá Amper comenzará este jueves, 3 de julio, y acabará el próximo 16 de julio, según ha confirmado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ampliación de capital, con la que la empresa busca reforzarse para acometer compras en el sector de la defensa, se concretará con la emisión de hasta 593.579.295 nuevas acciones ordinarias de la compañía.

"Las nuevas acciones se ofrecen con carácter preferente a los accionistas de la sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el 2 de julio de 2025, último día en el que cotizan las acciones de Amper con derechos ('last trading date'), y que figuren como accionistas de la sociedad en los registros de la sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores (Iberclear) a las 23:59 horas el 4 de julio de 2025, fecha de corte en la que Iberclear determinará las posiciones para la asignación de derechos de suscripción preferente ('record date')", ha detallado Amper.

La compañía también ha indicado que no se asignarán derechos de suscripción preferente a los títulos derivados del aumento de capital con aportaciones no dinerarias y consistentes en participaciones sociales de Electrotécnica Industrial y Naval (Elinsa) debido a que esas acciones no estarán dadas de alta en Iberclear mañana, 4 de julio ('record date').

Sobre este último punto, el pasado noviembre Amper aprobó la adquisición del 49% que no controlaba de Elinsa por 30,5 millones de euros y la mitad de la operación se realizó en efectivo y la otra parte se ejecutó mediante la emisión de nuevas acciones de la compañía, a suscribir por los vendedores, la familia Muñiz García.

En cuanto a la nueva ampliación de capital, el precio de suscripción entre el nominal y la prima de emisión asciende a un total de 0,13 euros por acción (0,05 euros de nominal y 0,08 euros de prima de emisión).

La empresa también ha explicado que cada acción de Amper dará lugar a un derecho de suscripción preferente entre hoy y el 16 de julio, de modo que los accionistas que sean titulares de, al menos, 8 derechos de suscripción preferente podrán ejercer sus derechos para suscribir 3 nuevas acciones.

Por otro lado, Amper ha apuntado que los accionistas que durante el periodo de suscripción preferente lleguen al máximo permitido podrán solicitar, sin límite de cantidad, nuevas acciones adicionales que se adjudicarán en una segunda vuelta en caso de que en primera instancia no se cubra el importe total del aumento de capital.

En ese sentido, se prevé que la asignación de las acciones adicionales tenga lugar el próximo 22 de julio.

La compañía cuenta ya con compromisos de suscripción y aseguramiento por parte de accionistas de referencia y de los bancos aseguradores que cubren alrededor del 30% de la oferta de ampliación de capital.

Sobre ello, Amper ha apuntado que JB Capital actúa como coordinador global de la oferta y banco asegurador, mientras que Renta 4 también ejerce de banco asegurador y, además, actúa como colocador junto a Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.