El petróleo supera los 105 dólares, niveles no vistos desde mayo

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha rebasado los 105 dólares durante la jornada, llegando a anotarse un encarecimiento diario del 4% y alcanzando niveles máximos desde mayo, el mismo día que el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por subir los tipos de interés y mientras las tensiones en Oriente Próximo no se rebajan.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, roza ya la barrera de los 100 dólares, cotizando sobre los 99,5 dólares y con aumento cercano al 3,5% durante el día.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, citando precisamente los altos precios de la energía como principal motivo.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

En Oriente Próximo, la guerra no apunta a un final cercano mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emplazado a acabar el conflicto después de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

"Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones", ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

Washington y Teherán han recrudecido los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado el ataque efectuado recientemente por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Igualmente, las autoridades iraníes han defendido los ataques de Irán contra la base militar de Al Azraq, en Jordania, como parte de "su derecho inherente a la legítima defensa" por los ataques previos de Washington y ha incidido en que estas bases "apoyan la agresión de Estados Unidos contra Irán".

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves sus advertencias a Irán sobre una "poderosa respuesta" a cualquier ataque contra el país y ha manifestado que el golpe que darían las fuerzas israelíes provocaría que el país asiático "retrocediera varias décadas" y viera "aún más desestabilizado al régimen de los ayatolás".