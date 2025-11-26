Phone House acuerda vender las soluciones de seguridad de Segurma en sus 181 puntos de venta en España

Archivo - Una tienda de Phone House - VODAFONE ESPAÑA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Segurma y Phone House han alcanzado un acuerdo por el que las soluciones de seguridad para hogar y negocio de Segurma estarán disponibles en los 181 puntos de venta de Phone House en España, según han informado las compañías en un comunicado este martes.

En concreto, el objetivo de dicha alianza es "reforzar la apuesta de Phone House por ampliar su oferta de servicios y ofrecer una experiencia diferencial en el mundo de la seguridad para hogares y negocios".

Así, la firma distribuidora de servicios de telecomunicaciones perteneciente al Grupo Dominion, incorpora e integra a su catálogo desde este mismo año la línea de soluciones de seguridad de Segurma con el fin de ofrecer a sus clientes una "nueva propuesta comercial completa y conectada como elemento central en su estrategia de relación 360º con el usuario".

PASO ESTRATÉGICO

"La madurez de Phone House en 'retail', su capacidad de gestión de múltiples marcas y su red de tiendas en ubicaciones estratégicas hacen de la cadena un socio idóneo para desplegar una línea de negocio que requiere cercanía al cliente y un asesoramiento personalizado", han destacado.

Para el presidente ejecutivo de Segurma, Alfonso Gallardo, "esta alianza con Phone House supone un paso estratégico para acercar las soluciones de seguridad a más hogares y pequeñas y medianas empresas en toda España".

"La combinación de la red física de Phone House y la experiencia técnica e innovación de las soluciones de seguridad de Segurma permitirá una implantación rápida, formativa para equipos comerciales y, sobre todo, una atención personalizada al cliente", ha añadido.

Por su parte, el director general de Phone House, Carlos Grima, cree que "incorporar la oferta de Segurma les permite ofrecer una propuesta 360º a todos sus clientes: conectividad, dispositivos y ahora seguridad". "Buscamos dar al cliente soluciones completas en un único punto de confianza", ha concluido.

Por último, las firmas han resaltado que este convenio representa un "hito importante" en la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía de seguridad de origen vasco, que ve cómo se amplía su red de prescripción a través de nuevos proveedores de servicios como es el caso de Phone House.