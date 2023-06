Planas afirma que la PAC es "excelente" para España y asegura que los fondos están "mejor repartidos"

HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles que la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 que se aplica desde enero de este año es "una excelente política agrícola común de apoyo para Andalucía y para España" porque "se ha conseguido mantener los fondos" para España y Andalucía y están "mejor repartidos" y "hacen frente a los retos que tenemos de inmediato futuro".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Huelva antes de clausurar el octavo Congreso Internacional de Frutos Rojos, donde Planas ha subrayado que "gracias a la propuesta" que él mismo y el Gobierno de España pusieron "sobre la mesa" en julio del año 2021, "hay más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces que se podrán beneficiar de la PAC".

"Si el Gobierno de España no se hubiera acordado de ellos, nadie se habría acordado de ellos porque nadie había planteado este punto. Por tanto, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la percepción de agricultores y ganaderos la cuestión está bastante clara y debe serlo para la opinión pública", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado el ministro en respuesta a las declaraciones de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que este lunes mostró su "malestar por la oportunidad perdida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para corregir el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) y evitar las pérdidas de más de 500 millones de euros que van a sufrir los agricultores y ganaderos andaluces con la nueva PAC".

Con respecto a la reunión de este pasado lunes de la Conferencia Sectorial de Agricultura, donde la consejera criticó que el Ministerio "no se plantee ni una sola modificación en los ecorregímenes, donde Andalucía, entre otros aspectos, solicitaba que fuera considerado tener en cuenta otras variables a la pluviometría, tales como la estructura del suelo o de las explotaciones", Planas ha indicado que Andalucía "presentó 21 alegaciones, de las que fueron aceptadas 19" y que las otras dos "no lo fueron porque no habían sido pasadas previamente por el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de Andalucía".

En este sentido, ha destacado que se trata de "una respuesta muy positiva", toda vez que ha apuntado que "una cuestión absolutamente diferente es si se pretende poner el tela de juicio la posición y el plan estratégico de España, cosa que el lunes no se hizo" y que tiene "un acento redistributivo de apoyo a la agricultura familiar y profesional y también de la tarea medioambiental".

"Cuando veo algunas cifras que se utilizan, se elimina lo que suponen los ecoesquemas, que son una declaración adicional voluntaria, y la excelente noticia es que el día 30 concluye el plazo de declaración, pero estamos viendo que más del 80% de las solicitudes de la PAC incluyen ya la solicitud de los ecosquemas", ha señalado.

A este respecto, ha dicho que, "si es así, no habrá absolutamente ningún problema", al tiempo que se ha reafirmado en que "esta será una buena PAC" y que "será un instrumento adicional junto a los seguros agrarios y a las ayudas del estado" para "conseguir que en un momento complicado como es este desde el punto de vista económico y también de sequía, podamos salir adelante", ha concluido.