Planas defiende la agricultura de conservación como clave para la seguridad alimentaria y la gestión del agua

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este sábado como "imprescindible" la apuesta por la agricultura de conservación con el fin de prevalecer unos suelos saludables y fértiles como vía de garantizar la seguridad alimentaria, mantener la biodiversidad de los terrenos, así como un menor uso de agua en las prácticas agrícolas.

"Un suelo sano produce cultivos que son básicos para una alimentación segura, saludable y nutritiva", ha señalado el ministro, que ha destacado que la absorción de carbono aumenta también la resistencia del suelo a la erosión y su capacidad de retención de agua, factor que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.

En su intervención en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA) celebrado en Berlín, Planas ha recordado que "el uso eficiente del agua y la buena gobernanza en materia de recursos hídricos son básicos para la producción de alimentos".

El GFFA es la principal conferencia internacional para cuestiones relacionadas con el futuro del sector agroalimentario, que organiza el Ministerio de Alimentación y Agricultura de Alemania y que este año celebra su decimoctava edición.

En la Conferencia de Ministros celebrada hoy han participado representaciones de 69 países (ministros o secretarios de Estado), que han puesto de manifiesto la importancia de considerar el componente agrario en la planificación global de políticas hídricas.