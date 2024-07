Planas: "No hay rentabilidad si no hay sostenibilidad"

MÁLAGA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que "dentro de unos días" harán pública la hoja de ruta de la estrategia alimentaria de España y ha incidido en que Europa va a discutir en la próxima legislatura sobre los sistemas alimentarios sostenibles. "No hay rentabilidad si no hay sostenibilidad y no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad", ha apuntado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes de impartir la clase magistral 'Europa y el medio rural: la nueva legislatura europea', en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA), donde se ha referido a los retos en la agricultura y del sector agroalimentario "que es estratégico para España y para la Unión Europea".

En este sentido, ha señalado que "en esta legislatura europea se va a discutir sobre los sistemas alimentarios sostenibles, es decir, cómo incrementar la producción de alimentos y, al mismo tiempo, conseguir respetar el medio ambiente y preservar nuestro suelo, nuestra agua y nuestra biodiversidad". "Y ese es un elemento fundamental", ha apuntado.

Planas ha considerado que ahí "juega también un papel fundamental la Ley de Cadena Alimentaria que aprobamos en España" y ha precisado que Europa va a introducir en la directiva europea "algunos de los puntos que introdujo ya España en relación con los contratos escritos, el observatorio de la cadena alimentaria o bien la reciprocidad en las relaciones intracomunitarias desde el punto de vista de su seguimiento".

Otro aspecto que ha considerado "fundamental" en el futuro es el presupuesto europeo y cómo será financiada en el próximo año la PAC, señalando que hay que "diferenciar bien lo que es el apoyo al medio ambiente, por ejemplo, en relación con las crisis climáticas, de lo que es el apoyo a la agricultura, aunque uno y otro están ligados".

"Nuestros agricultores y ganaderos han sido y son de los primeros agentes en preservar nuestro medio ambiente y, sin duda, tienen un trabajo muy importante. Y por eso también tienen que ser retribuidos por ello", ha manifestado.

"Tenemos una excelente PAC para el periodo 23-27 en España con unos fondos similares a los del anterior periodo globalmente para nuestro país", ha dicho el ministro, quien ha puesto en valor el acuerdo alcanzado la pasada semana entre las comunidades autónomas y el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural por acordar por unanimidad la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).

"Creo que es una buena demostración de que en España se pueden llegar a acuerdos por encima de los colores políticos y también en beneficio de agricultores y ganaderos", ha considerado al respecto, apuntando que cada comunidad autónoma "tiene legítimamente su punto de vista sobre este tema, pero hemos conseguido unir a todo el mundo en este gran acuerdo".

Asimismo, cuestionado por el relevo generacional, el ministro ha detallado que en España hay "con menos de 40 años únicamente un 9% de agricultores y ganaderos y a partir de los 55 años prácticamente dos tercios de este sector", por lo que ha considerado que es "uno de los grandes retos". "Hablamos de cambio climático y alteraciones de mercado, pero si no hay juventud no hay futuro", ha afirmado.

"La juventud y la presencia de la mujer dentro del medio rural son un elemento fundamental", ha dicho y ha asegurado que en esa conferencia sectorial se quedó "en que vamos a trabajar entre las comunidades autónomas en el ministerio para volver, si es posible este año o a principios del año que viene, en una nueva conferencia sectorial en unas guías comunes y unos elementos comunes".

También ha sido cuestionado por la simplificación y ha considerado que esta y la flexibilidad de la aplicación de la PAC "son fundamentales", punto en el que ha indicado que ya se dio "un salto adelante" cuando se hizo en Bruselas a iniciativa de España y de Francia y como consecuencia de las movilizaciones de agricultores y ganaderos, la reforma que ha llamado "express" de los reglamentos comunitarios.

Ahora, ha indicado que "con la modificación en la conferencia sectorial damos otro salto adelante". Ha recordado que se pusieron "sobre la mesa 43 medidas como respuesta a las movilizaciones de agricultores y ganaderos y hemos conseguido ya que 14 de ellas se encuentren cumplidas totalmente, once se encuentran en estado muy avanzado de cumplimiento y del resto de las medidas, 16 estamos trabajando sobre ellas y dos se han iniciado".

"En definitiva, un conjunto de respuestas para que nuestro sector agrario y ganadero, pues que es un sector fundamental de un país como España, que es una potencia agroalimentaria", ha manifestado el ministro, apuntando que "el año pasado produjimos más de 142.000 millones de euros, de los cuales en valor prácticamente un euro de cada dos exportamos al exterior".

"Todo eso significa que somos una potencia, que tenemos que cuidar nuestra agricultura y nuestro futuro y es un elemento fundamental para todo ello", ha apostillado.

Cuestionado por la desaladora de la Axarquía, ha señalado que "no es una competencia del ministerio, es una competencia del Ministerio de Transición Ecológica", pero ha asegurado que ha hablado con la vicepresidenta tercera "está trabajando con la Junta de Andalucía y con el sector de cara a que esa desaladora se haga realidad".

"Yo creo que tenemos en este momento que afrontar la realidad y la realidad es que hay que luchar contra el cambio climático, pero tenemos que adaptarnos también al cambio climático; eso significa que tenemos que modernizar nuestro regadío y que tenemos que utilizar fuentes alternativas de aguas no convencionales, por ejemplo recicladas o también desalación", ha manifestado.

También ha asegurado que hay que "colaborar con otros instrumentos como son los seguros agrarios o las nuevas técnicas genéticas como elementos fundamentales de cara al futuro de nuestro sector agrario", así como "tener en cuenta que hay que tener una correlación entre oferta y demanda, cuando se produce hay que buscar mercado para ello, el ejemplo del aceite de oliva es creo que perfecto".