Planas pide adaptar la futura PAC al impacto climático con un fondo específico

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes la necesidad de que la futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027 contemple instrumentos diferenciados para hacer frente a las crisis climáticas y a las crisis de mercado, ante el creciente impacto de los fenómenos extremos sobre la producción agroalimentaria.

En declaraciones a su llegada a la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrada en Nicosia (Chipre), Planas ha subrayado que el sector se enfrenta actualmente a un contexto marcado por dos grandes desafíos: la inestabilidad geopolítica, en particular por la situación en Oriente Medio, y los efectos del cambio climático.

En este sentido, ha advertido de que episodios como la sequía, la falta de precipitaciones, las inundaciones o los fenómenos meteorológicos extremos están complicando cada vez más la actividad agrícola y ganadera en el conjunto de la UE. "Nos situamos en un ámbito en el cual la producción agroalimentaria es, si cabe, mucho más complicada", ha señalado.

Así, ha defendido la necesidad de adoptar "medidas preventivas" y de "respuesta y gestión de riesgos", así como de "reforzar los sistemas de aseguramiento agrario" de agricultores y ganaderos a nivel europeo, apostando por instrumentos comunes que permitan mejorar la cobertura frente a los riesgos climáticos.

Además, ha insistido en la importancia de adaptar las herramientas de apoyo al nuevo escenario y ha defendido la necesidad de diferenciar las respuestas a las distintas crisis que afectan al sector. "Creo que es muy importante en el apoyo de la Unión Europea post-2027 separar lo que se refiere al apoyo de las crisis de mercado de las crisis climáticas con un fondo específico", ha añadido.