Planas se siente "defraudado" por el recorte de la PAC y aboga por la unidad: "Nos vamos a oponer con absoluta firmeza"

El ministro ha pide al PP dejar "las querellas y campañas fuera de tiempo", toda vez que ha abogado por la "unidad"

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno se opondrá con "absoluta firmeza" a que haya un recorte de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 y ha insistido en la necesidad de "unidad" entre administraciones y sector para defender los intereses del campo español.

En declaraciones a los medios en una visita a la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, Planas ha criticado que la propuesta "nos ha defraudado y va en contra de lo que ha defendido no solo España, sino 20 Gobiernos europeos", señalando que los fondos son "insuficientes". "España y otros Estados miembros nos vamos a oponer con absoluta firmeza a que haya un recorte de la PAC", ha reiterado, subrayando que "no discutimos que haya otras prioridades en la Unión Europea, pero para eso hay fondos y si no, hay que aumentar las aportaciones".

"Los objetivos de la política agraria común siguen vigentes y la Unión Europea tiene que cumplirlos", ha defendido el ministro, que ha precisado que "comienza ahora una negociación global del presupuesto y su estructura entre los gobiernos, que previsiblemente durará entre 18 y 24 meses".

Así, el ministro ha querido dejar claro que "yo no me muevo por intereses partidarios, me muevo por los intereses de España, que son los que tenemos que defender", y ha puesto en valor la "unanimidad" que hasta ahora ha existido en torno a la posición que defiende España en Bruselas.

Del mismo modo, el pasado jueves, nueve comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular --Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León-- remitieron una carta al ministro solicitando la convocatoria "urgente y presencial" de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ante la preocupación generada por la propuesta de reforma.

Respecto a ello, Plnas ha querido dejar claro que "yo no me muevo por intereses partidarios, me muevo por los intereses de España, que son los que tenemos que defender", y ha puesto en valor la "unanimidad" que hasta ahora ha existido en torno a la posición que defiende España en Bruselas. Así, ha apelado a la unidad entre los diferentes Gobierno y ha asegurado que "esto no es para enfrentar, es para unirnos y trabajar en pro del sector".

"DEJEMOS LAS QUERELLAS Y CAMPAÑAS FUERA DE TIEMPO"

En contexto, el pasado miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, expresaba su oposición "tajante" al recorte de la PAC, apuntando que eso no se puede "aceptar".

Este viernes, el ministro ha sido cuestionado por las manifestaciones de Moreno y la posible responsabilidad de su partido, a lo que Planas ha respondido que "si se quiere politizar este tema, a mí me lo ponen muy fácil; ¿quién ha aprobado estas perspectivas financieras y esta PAC? Una Comisión Europea de mayoría del Partido Popular Europeo, pero no lo voy a utilizar".

Por ello, ha pedido "seriedad, rigor, defensa de los intereses de España y, para eso, unidad". "Dejemos las querellas y campañas fuera de tiempo", ha afirmado, instando a trabajar "para conseguir el mayor apoyo europeo posible".

Finalmente, sobre el anuncio de movilizaciones por parte de los sindicatos agrarios, el titular del ramo se ha mostrado "muy respetuoso" y ha reconocido que "tienen razón para estar preocupadas, yo lo estoy el primero". "Lo importante es que seamos capaces de unir nuestras fuerzas y de confluir", ha insistido Planas, reiterando su "plena disposición" al diálogo con el sector.