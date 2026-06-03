La plantilla de Nestlé en La Penilla mantiene su respaldo a los paros en el fin de negociación del ERE - UGT

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la fábrica de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón) mantiene este miércoles su respaldo "total" a los paros convocados por el comité de empresa en coincidencia con los dos últimos días de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía.

Según ha informado el propio comité de empresa en una nota de prensa de UGT, toda la plantilla ha secundado los paros intermitentes de tres horas en el turno de mañana (de 6.00 a 7.30 y de 11.30 a 13.00 horas) y en el matinal de la jornada partida (de 11.30 a 13.00 horas).

Estos paros intermitentes, que sustituyeron a la huelga general indefinida prevista en un principio desde el pasado lunes 1 de junio, proseguirán a lo largo del día en el resto de relevos en el penúltimo día de negociación del ERE.

Los paros se repetirán este jueves, última fecha programada inicialmente en el calendario de una negociación del ERE "con pocos avances a día de hoy", según el órgano sindical de la planta productiva cántabra.

Tal y como anunció el pasado viernes el comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé, estos paros intermitentes se realizarán de manera indefinida desde el lunes 8 de junio, si la negociación concluyera sin un acuerdo.